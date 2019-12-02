Leopar desenli paltoların modası geçiyor mu?

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Modern ilham kaynakları Kate Moss ve Alexa Chung'ın leopar desenine olan sevgileri sayesinde bu desen modaya yön verir hale geldi. 90'larda ve günümüzde Kate Moss'un sık sık kullandığı leopar desen ve bu desene sahip paltolar artık her yerde.

Geçtiğimiz yıl Victoria Beckham'ın giydiği geniş yaka ve kuşaklı leoparlı ceket ile bu akıma yepyeni bir dokunuş yapıldı. Oversize suni tüylü palto; Beckham'ın dokunuşuyla süper zarif ve elegant hale geldi.

Leopar desenli paltolara Miu Miu ve Saint Laurent gibi dev markaların 2019 koleksiyonlarında da zarif dokunuşlar ile yer verildi. Bu desenin yer aldığı koleksiyonlar oldukça beğeni topladı.

Önümüzdeki yıl akımları için de değişmeyen bir gerçek var: hayvan baskıların koleksiyonlarda kendini göstermeye devam edecek.

Leopar paltoları en risksiz kombinleyebileceğiniz parçalar ise bir monokrom görüntü yakalayacağınız siyah kombinleriniz!