Levent Yüksel ve Mirkelam 12 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Bahçe’de

“Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk”, "Tuana", "Kadınım", "Med-Cezir" ve "Uçurtma Bayramları gibi unutulmaz şarkıları ile hafızalarımıza kazınan, 1997 yılında çıkardığı single çalışması "Bi'daha" ile ulaşılması imkansız görünen bir satış rakamına ulaşan ve bas gitar üstadı olarak da anılan Levent Yüksel İstanbullu müzikseverlere muhteşem bir gece yaşatacak.

“Her Gece” şarkısının klibi ile “koşan adam” olarak benimsediğimiz, yeni çıkardığı ‘Mirkelam şarkıları’ albümü ile verdiği dört yıllık araya pansuman olan, kendine özgü tarzı ve renkli kişiliğiyle Mirkelam da bu güzel yaz akşamında eski ve yeni şarkılarıyla tempoyu bir an olsun düşürmeyecek.

Başarılı şarkıcı ve oyuncu Deniz Sipahi ise kendi şarkılarının da içinde bulunduğu özel repertuarı ve sevilen sahne performansı ile Levent Yüksel ve Mirkelam öncesi bizi geceye hazırlayacak.

KüçükÇiftlik Bahçe, bir döneme damgasını vuran şarkıları ve yenileriyle iyi Türk pop müziğinin hala mümkün olduğunu bizlere gösteren isimleri URU ve Epifoni organizasyonuyla, Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda ağırlıyor.



