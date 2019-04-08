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    HaberlerEtkinlikLezzet tutkunları İstanbul'da buluştu
    08.04.2019 - 09:10 |

    Lezzet tutkunları İstanbul'da buluştu

    24Kitchen Dünya Lezzetleri Festivali yurtdışı ve yurt içinden 3000’e yakın gastronomi tutkununu bir araya getirdi. Festivale katılan Bade İşcil, Begüm Kütük, Çağla Şıkel, Burak Yörük, Berke Bük, Cemrehan Karakaş, Eda Güzelcik gibi ünlü isimler de dünyanın farklı bölgelerini temsil eden lezzetlerin tadını çıkardı.

    Lezzet tutkunları İstanbul'da buluştu

    Dünyaca ünlü şefleri ve kaliteli içerikleriyle bir yemek kanalından çok daha fazlası olan 24Kitchen’ın ilk kez gerçekleştirdiği 24Kitchen Dünya Lezzetleri Festivali Feriye Ortaköy’de gerçekleşti. 24Kitchen ekranlarından tanıdığımız ünlü şefler Kiran Jethwa, Sara La Fountain, Refika Birgül, Maksut Aşkar veMemet Özeryemek atölyeleriyle; sporcu beslenmesi konusunda uzman isimler İlker Çağlayan veAdil Ayvazise keyifli söyleşileriyle festival katılımcıları ile buluştu. Joy FM’den DJ Barthez’inyanı sıra festivalde sahne alan yeni neslin sevilen ismi Alyaise 90’lardan günümüze repertuarıyla boğaz manzarası eşliğinde konuklara keyifli bir akşam yaşattı.

    Dünyanın dört bir yanından farklı mutfakların lezzetlerini gastronomi tutkunlarıyla buluşturan festival, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Festivale katılan Bade İşcil, Begüm Kütük, Çağla Şıkel, Eda Güzelcik ve 4N1K oyuncuları Burak Yörük, Berke Bük, Cemrehan Karakaş gibi ünlü isimler de farklı mutfakları temsil eden lezzet noktalarının keyfini çıkardı.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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