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13.11.2019 - 16:59 |

Liposuction ile vücut kekillendirme

Vücutta çeşitli sebeplerle yağlanmalar görülebilmektedir. Bu yağlanmalardan dolayı kişi vücudundan rahatsızlık duyabilir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Dağdelen, bu durumda birçok kişinin başvurduğu bir yöntem olan liposuction ile vücut şekillendirmeyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Liposuction ile vücut kekillendirme

Liposuction ile vücut şekillendirme operasyonu vücuttaki fazla yağların alınması operasyonudur. Ülkemizde liposuction işlemi ‘yağ alma’ veya ‘yağ emme’ adlarıyla da bilinmektedir. Liposuction ile vücut şekillendirme işlemi direkt olarak kilo vermek için yapılacak bir operasyon değildir, bu operasyon vücudun belli bölümlerinde biriken ve rahatsızlık veren fazla yağların alındığı bir operasyondur.

Liposuction ne anlama gelmektedir?

Liposuction, kelimesi Latince bir kelime olan ‘lipo’ yani ‘yağ’ kelimesinden türemiştir. Liposuction sanıldığı gibi sadece vücutta bulunan fazla yağların bir kısmının alınması işlemi değildir. Liposuction işlemi ile vücuttaki yağ hücreleri emilme yöntemiyle tamamen alınmaktadır.

İnsanlarda bulunan yağ hücrelerinin sayısı ergenlik döneminden sonra azalmamakta ya da herhangi bir değişiklik göstermemektedir. Yalnızca beslenmeye bağlı olarak ve kilo aldıktan sonra vücutta fazla yağlar farklı bölgelerde depolanmaktadır. Liposuction işlemi, istenen ya da daha fazla yağ depolanan bölgeye yapılır ve o bölgedeki yağ hücreleri tamamen alınır.

Kimler Liposuction yaptırabilir?

Liposuction işlemi yaptıracak olan kişiler öncelikle alanında uzman bir doktor tarafından tedavi edilmelidir. Liposuction bir vücut şekillendirme işlemidir, tamamen kilo verme yöntemi olarak adlandırılmaz. Bu yüzden eğer genel bir kilo problemi varsa kişinin diyet, egzersiz ya da farklı cerrahi, estetik müdahaleleri tercih etmesi gerekmektedir. Eğer doktor da belli bölgelerde yağlanma fazlası olduğu teşhisini koyarsa o zaman liposuction yöntemi uygulanabilir.

Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan, yeni doğum yapmış olmayan, yaşı çok küçük olmayan ve hamile olmayan herkes liposuction işlemi yaptırabilir. Kalp hastalığı ya da diyabetik hastalık gibi hastalıklara sahip kişiler ise belli testlerden sonra doktor onayı alırsa liposuction yaptırabilir.

Liposuction ameliyatı seçenekleri

Liposuction ameliyatı üç farklı türde hastalara uygulanabilmektedir. Bunlar Islak Teknik-Tümesan Teknik, Ultrasonic Liposuction ve Lazer Liposuction işlemleridir. Liposuction ile vücut şekillendirme işlemi yaptıracak kişiler klasik yöntem olan Islak Tekniği tercih edebileceği gibi son yıllarda daha popüler olan ve en çok tercih edilen Lazer Liposuction ile Ultrasonic Liposuction yöntemlerini tercih edebilirler.

Islak Teknik Liposuction

Tümesan Teknik Liposuction işlemi aynı zamanda Islak Teknik olarak da adlandırılmaktadır. Bu teknik en geleneksel liposuction yöntemidir ve sıklıkla bu kullanılır. Bu teknik ilk olarak işlem yapılacak olan bölgedeki yağ hücrelerine sıvı oldurularak hücrelerin şişirilmesiyle başlamaktadır. Bu sıvının içeriğinde kanamayı durduran adrenalin sıvısı ve lidocain gibi ağrı kesici özelliği bulunan sıvılar bulunmaktadır. Bu sıvılarla şişirme işlemi yapıldıktan sonra derinin üzerine kesiler atılıyor ve bu kesilerden deri altında 2-6 mm çapında ince borular sokularak yağ hücrelerine ulaşılmaktadır. Bu ince borular vakum cihazlarına bağlı olmakta ve bu cihaz ile tüm yağlar emilmektedir.

Ultrasonic Liposuction Tekniği

Ultrasonic Liposuction tekniğinde de ince borularla yağ emilecek bölgeye ulaşılır. Bölgede yağ hücrelerinin üzerine ultrasonic titreşimler uygulanır ve bu şekilde bölgede bulunan yağların yumuşaması sağlanır. Yağ hücreleri yumuşadıktan sonra yağ emilimi işlemi çok daha rahatça yapılabilmektedir. Yumuşatma işleminden sonra klasik Liposuction işlemleri uygulanmaktadır.

Lazer ile Liposuction işlemi

Lazer Liposuction yönteminde 2-3 milimetrelik fiberkanüller kullanılmaktadır. Bu fiberkanüller ile istenilen bölgedeki yağ hücrelerinin olduğu bölgelere lazer ışınları gönderilir ve burada bulunan yağ hücrelerinin katı halden sıvı hale geçmesi sağlanır. Liposuction ile vücut şekillendirme işlemlerinin diğerlerinde olduğu gibi yağ emilimi yapılacak bölgelere milimetrik ufak kesiler atılır, bu kesilerden bölgeye ince kanüller ile girilir, yağ emilimi işlemi gerçekleştirilir. Lazer ile yapılan liposuction işleminde kullanılan fiberkanüller fazlasıyla ince aletlerdir ve bu da ameliyattan sonra hiçbir şekilde iz kalmamasına yaramaktadır.

Liposuction ile vücut kekillendirme

Op. Dr. Fatih Dağdelen

 

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