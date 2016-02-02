Liseberg Ice Show Viaport Marina’da

Sömestr tatili boyunca dünyaca ünlü show’larını meraklıları için sergileyecek olan Liseberg Buz Pateni GrubuIce Show, 7 Şubat’a kadar Viaport Marina’da olacak!

Dünyanın ilk 5 fonksiyonlu marinası olma özelliğine sahip Viaport Marina, dünyanın en ünlü show’larına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yarı olimpik buz pistinde, dünyaca ünlü İsveç’li Liseberg Buz Pateni Grubu, buz pateni sporuna hayranlık uyandıracak show’ları ile İstanbul Viaport Marina’ya geliyor.

İskandinavya’nın en büyük eğlence parkı Liseberg’ten gelen grup, ateş show’ları, geleneksel eğlenceleri ve dünyaca ünlü buz pateni gösterileri ile Sömestr tatili boyunca Viaport Marina’nın misafiri olacak. Ice Park etrafına kurulan mangallar etrafında, soğuk havada sıcacık show’ları izleme imkânına sahip olacak olan ziyaretçiler, deniz üzerinde buz pateni heyecanını doyasıya yaşayacaklar.

Gösteriler ücretsiz!

15 Aralık’ta Viaport Marina’da Ice Park’ın kapılarını açtıklarını belirten Via Entertainment Genel Müdürü Faruk Erdurcan, “Açıldığımız günden beri 10 5 bin kişiye buz pateni deneyimini yaşattık. Çoğu ilk kez buzda özgürlüğü hissederek, bu sporu deneyimleme şansına sahip oldu. Ice Park ile amacımız, her yaştan ziyaretçimizi buz sporlarıyla tanıştırmak, özendirmek” diye konuştu.

Liseberg Buz Pateni Grubu’nu Türkiye’ye getirmek için yaklaşık 4 ay süren bir çalışma yaptıklarını kaydeden Erdurcan, “İskandinav ülkelerinin arasında buz pateni ve eğlencenin en ünlü merkezlerinden biri olan ve bir gösterisi yaklaşık 200 bin kişi tarafından izlenen İsveç’li Liseberg Grubu’nu, Türkiye’ye getirmek çok istedik ve başardık. 23 Ocak – 7 Şubat tarihleri arasında tüm Türkiye’yi bu gösteriyi izlemeye davet ediyoruz” dedi.

Gösterilerin ücretsiz olacağını kaydeden Erdurcan, “Viaport Marina dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir proje. Biz projemizde yine dünyanın takip ettiği show’lara ev sahibi olmaya devam edeceğiz. Hafta için saat 17:00’de, hafta sonu ise 14:00-18:00 saatleri arasında show’larımız buz pistinde izlenebilecek” diye konuştu. Liseberg Grubu show’larını sadece buz pistinde değil, alışveriş adası içerisindeki Çapa Meydanı ve Pusula Meydanı’nda da gerçekleştirecek.

Çocuklara karne hediyesi: ViaSea!

Türkiye’nin ilk tema parkı Vialand’den sonra, ikinci tema parkı ViaSea’de Via GYO tarafından Viaport Marina’da hayata geçirildi. Türkiye’nin en hızlı roller coaster’ı Red Fire adrenalini zirveye çıkarırken family coaster, jelly fish gibi 16 30 ayrı oyuncak ve panayır ünitesi de her yaştan ziyaretçisini eğlenceye davet ediyor. Çocuklara özel oyuncakların da sömestr döneminde açık kalacağını belirten Faruk Erdurcan, “Hava şartlarının uygun olması durumunda,Sömestr tatili boyunca parkımızı açık tutmayı hedefliyoruzolacak ancak hava koşulları müsaade ettiği sürece.

Hem buz pateni sporunun büyülü dünyası ile ziyaretçilerimize ziyaretçilerimizi tanıtacağımız tanıştırarak tatilde, hem de ViaSea Tema Park’ımız ile tatilde Avrupa’ya gitmeye gerek kalmadan, ziyaretçilerimize Türkiye’de unutulmaz bir sömestr tatili yaşatacağız” diye konuştu.