Londra’da Şen kahkaha

Londra Türk Film Festivali, yönetmen Çağan Irmak’ın yeni filmi “Prensesin Uykusu”nun dünya prömiyeriyle başladı. Yapımcılığını Most Production’un üstlendiği filmin dünya prömiyeri, Londra’nın uluslararası galalara ev sahipliği yapan salonlarıyla ünlü Leicester Meydanı’ndaki Empire West End sinemasında gerçekleştirildi. Galaya Çağan Irmak, filmin baş oyuncularından Çağlar Sorumlu, Sevinç Erbulak, Alican Yücesoy ve Genco Erkal yapımcı Mustafa ve eşi Gül Oğuz da katıldı.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz, Turizm ve Tanıtma müşaviri İrfan Önal festival direktörü Vedide Kaymak’ın izlediği gösterimde, aralarında Giorgio Stock (Disney Television Avrupa Başkanı), Andrew Jetkins (Universal Music Başkan Yardımcı) ve Andrew Aherne (Disney - Karakter Sesleri Bölüm Başkanı) gibi önemli konukların da bulunduğu izleyiciler, filmi ayakta alkışladı.

1300 koltuk kapasiteli sinema salonu dolduran İngiliz ve Türk sinemaseverler, filmi beğeniyle izlediklerini belirterek övgüler yağdırdı.

Türkiye’de 19 Kasım’da gösterime girecek olan filmde, sıradan görünen ama aslında rengarenk karakterlere sahip bir grup insanın birlik olup kaderlerini değiştirme çabaları hayatın tam içinden anlatılıyor. Irmak, karakterleri arasında çizgi film kahramanlarının da olduğu filmin diğer filmlerinden neden farklı olduğuna ilişkin bir soruya “Bu sefer ‘gülümseten’ bir film yapmak istedim” yanıtını verdi.

Yapımcı Mustafa Oğuz, filmlerinin Londra’da gösterilmesinden çok mutlu olduklarını belirterek, “1976’da burada öğrenciyken, wbir Türk filminin oynadığını görseydim herhalde çok şaşırırdım.” dedi.

Festivale katılan ve geceye damgasını vuran oyuncu Şener Şen’e yaşam boyu başarı ödülü verildi. Esprili konuşmasıyla izleyicileri kahkaha boğan sanatçı, sevenleri tarafından dakikalarca alkışlandı.



Festival 15 gün sürecek

18 Kasım’a kadar devam edecek festivalde, Golden Wings Digitürk Dijital Dağıtım Ödülü de sahibini buldu. Semih Kaplanoğlu’nun “Bal” filmi Golden Wings heykelciğinin yanı sıra 30 bin sterlin değerindeki dağıtım kontratı ile ödüllendirildi.

Festivalde Semih Kaplanoğlu’nun “Yumurta” ve “Süt”ü, Ferzan Özpetek’in “Serseri Mayınlar” ve Kadir Balcı’nın “Turkuaz” filmleri de yer alacak. Uzun metrajlı belgeseller arasında “Müezzin” ve “Yedek Memleket” gibi yapımlar var.



Şener Şen ve Çağan Irmak galada büyük ilgi gördü ve alkış aldı.