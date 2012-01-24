Luxus eğlencesi devam ediyor!

Folk, balkan, rock, punk ve chanson müziklerinin eğlenceli bir sentezini sunan grup; Alper Bakıner (solo vokal-keman), Kamucan Yalçın (klarnet-vokal), Ozan Akgöz (akordeon-trompet-vokal), İsmet Kızıl (perküsyon), Cem Kurt (gitar-vokal), Burak Beyrek (davul) ve Olcay Bozkurt’tan (bas gitar) oluşuyor.

Rock müziği akordiyon, klarnet, keman ve darbuka gibi enstrümanlarla harmanlayan Luxus; folk, balkan, rock, punk ve chanson müziklerinin eğlenceli bir sentezini sunuyor. 2005 yılında kurulan grup, “Acayip Şeyler” adlı ilk albümünü 2008’de yayınladı. Luxus; ilk albümü “Acayip Şeyler”den tam üç yıl sonra “Bi’ Lareya”yı ise, Ekim 2011’de piyasaya çıkardı. Olgunlaşmış bir müzik ve özenli bir “sound” anlayışıyla hazırlanan albümde; grubun kendi bestelerinin yanı sıra, Müslüm Gürses’in 80’li yıllarda seslendirdiği, İlyas Tetik’e ait “Bir Kadeh Daha Ver” şarkısının gruba özgü bir yorumu ve yıllar içinde Luxus sahnelerinin vazgeçilmezi haline gelmiş “Ada Sahilleri” isimli parça da yer alıyor.

Deep Purple, Jethro Tull, Macy Gray, Slayer, Spyro Gyra, Nancy Sinatra, Gloria Gaynor, Page&Plant (Led Zeppelin), Ben Harper&the Innocent Criminals gibi dünyaca ünlü yüzlerce sanatçıyı ülkemize getiren, 1995’ten bu yana Uluslararası Eskişehir Festivali’nin organizasyonunu üstlenen Major Müzik Organizasyon – Eyüp İblağ’ın program yönetimini devraldığı Istanbul Live; yeni sezonda sadece iyi müzik yapan isimlere yer verme politikasıyla yola çıktı.

Istanbul Live’da ayrıca, izleyicilerin konser öncesi ve sonrasında yine iyi müzik eşliğinde vakit geçirebilecekleri bir “Lounge Bar” açıldı. Ziyaretçiler, 3. katta bulunan canlı müzik salonuna; giriş katındaki bu “Lounge Bar”da Lounge Bar özel asansör ve merdivenleri kullanarak giriş yapıyor. Istanbul Live, böylece izleyicisine giriş katında özel bir servis sunuyor.

İstiklal Caddesi Ağa Camii’nin sokağında bulunan Istanbul Live’da, gerçekleşecek konserlerin kapı açılış saati 21:00. Konser biletleri Biletix’ten ve Istanbul Live’dan temin edilebilir.

Bilet Fiyatları: LUXUS: Gişe - 24 TL / Kapıda - 25 TL