Múm ile deneysel bir müzik keşfi!

Analog ve dijitalin yan yana durduğu deneysel müzikleriyle Múm, 18 Ekim Salı ve 19 Ekim Çarşamba akşamları Salon’da müzikseverlerle buluşacak.

İzlandalı deneysel müzik topluluğu Múm, sakin ve keyifli müzikleriyle 18 Ekim Salı ve 19 Ekim Çarşamba akşamları saat 21.30’da Salon’da sahne alacak.

İzlanda müziğinin tınılarını şarkılarında barındıran Múm topluluğunun her üyesi farklı bir enstrüman kullanıyor. Vokal ve çeşitli enstrümanlarda Gunnar Örn Tynes, Örvar Smárason ve Mr. Silla, gitar, vokal ve efektlerde Robert Reynisson, davul ve perküsyonda Samuli Kosminen, trompet ve ıslıkta Eirikur Orri Olafsson ile çello ve vokalde Hildur Gudnadottir’den oluşan Múm, analog ve dijital teknolojilerin tamamına açık müzikleriyle Salon takipçilerine unutamayacakları bir konser deneyimi yaşatacak.

2000 yılında yayımladığı ilk albümü Yesterday Was Dramatic, Today is OK’i 2005 yılında Morr Music etiketiyle tekrar piyasaya çıkaran grup Múm, 2006 yılında müziğe ara verdi. Müzik kolektifi olarak yollarına devam eden grup üyeleri 2009 yılında yeniden bir araya gelerek, yine Morr Music etiketiyle Sing Along to Songs You Don't Know albümünü yayımladılar.

Múm konserlerinin biletleri 45 TL (masa), 35 TL (ayakta) ve 25 TL (öğrenci) üzerinden temin edilebilir. Salon biletleri, Biletix satış kanalları ve Salon gişesinden satın alınabilir. Tüm bilet alımlarında kredi kartı geçerlidir. Lale Kart sahipleri bilet alımlarında %25’e varan özel indirimlerden yararlanabilirler.

Salon’da İzlanda Rüzgârı, GusGus’la Devam Edecek!

Performansları heyecanla beklenen bir diğer İzlandalı topluluk GusGus da Múm’un hemen ardından, 22 Ekim Cumartesi gecesi saat 22.30’da Salon’da! 1995 yılında, bir multimedya kolektifi olarak yola çıkan ve bugüne kadar sekiz albüm yayımlayan elektronik soul topluluğu GusGus, merakla beklenen İstanbul konserini Salon’da verecek.

Salon programı hakkında ayrıntılı bilgi için www.saloniksv.com adresi ziyaret edilebilir.