Macera dolu Safari turu!

Çocukların televizyonlarda sıklıkla gördüğü safari ve macera dünyası, ECE Türkiye yönetiminde bulunan, Türkiye’nin ilk uzay temalı alışveriş merkezi Marmara Park AVM’de kapılarını açıyor.

Macera dolu safari alanı ile çocukları vahşi doğanın ortasında hissettirecek Marmara Park AVM, World of Safari etkinliğine katılan her çocuğa safari kıyafeti giydirerek etkinliğe dahil ediyor. Özel safari aracı ile gezip dürbünleri ile gergedan, zebra, fil, aslan ve zürafa gibi tüm hayvanları izleyebilecekler. Aynı zamanda etkinlik alanı içerisinde yer alan yapboz duvarı, animasyon çadırı, Ipad’den hayvan sesleri dinleme ve boyama oyunu etkinlikleri yanı sıra çocukların eğlenceli zaman geçirebilecekleri boyama masaları da yer alıyor.

26 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında, Marmara Park AVM Zemin Kat etkinlik alanında gerçekleştirilecek World of Safari etkinliği çocuklara vahşi dünyanın kapılarını aralıyor.

Düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatan Avrupa Yakası’nın en çok ziyaret edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Marmara Park AVM, Beylikdüzü / Esenyurt’ta yer alıyor.

