‘Made in Turkey’ büyüledi

Almanya’da Türkiye rüzgârı esmeye devam ediyor. Türkiye’nin 15-19 Ekim’de yapılacak 60. Frankfurt Kitap Fuarı’nın onur konuğu olması nedeniyle gerçekleştirilen kültürel etkinliklerin en önemlilerinden biri, önceki gün Frankfurt kentinde başladı.

Doğan Medya Grubu’nun da desteklediği “Made in Turkey” sergisinde Türkiye’nin son 30 yılına ışık tutan 55 sanatçıya ait karikatür, kabartma, resim, atölye çalışmaları, özel koleksiyonlar ve müzelere ait eserler sergileniyor.

“Made in Turkey” sergisi, Paul Kilisesi’nde geniş bir katılımla açıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı temsilen Türkiye Onur Konuğu Projesi Genel Koordinatörü, Kütüphaneler ve Yayımlar Dairesi Genel Müdürü Ahmet Arı, Milliyet Gazetesi İcra Kurulu Üyesi Barboros Çağa, Hessen Hükümeti Devlet Bakanı Jürgen Banzer, Frankfurt Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere, kültür ataşeleri Raci Karaca, Hüseyin Gazi Çoşan, Rümeyza Çavuş ile Frankfurt Kültür Dairesi Başkanı Felix Semmelroth’un da aralarında bulunduğu seçkin davetliler katıldı.

Türkiye Onur Konuğu Projesi Genel Koordinatörü Ahmet Arı, serginin, geçmişle günümüzü ortak bir çizgide buluşturması açısından büyük bir önem taşıdığını söyledi. Anadolu’nun, insanlığın ortak değeri olarak gördüğü tarihi ve kültürel değerlerini paylaşmaya ve gelecek nesillere aktarmaya önem verdiğini kaydeden Arı, Türkiye’nin, zengin kültürel varlığını Frankfurt Kitap Fuarı’nda bir şenlik havasında tanıtacağını duyurdu.



Kültür patlaması var

Hessen Devlet Bakanı Jürgen Banzer ile Frankfurt Kültür Dairesi Başkanı Prof. Dr. Felix Semmelroth, “Made in Turkey”in, Türkiye’nin Almanya’da gerçekleştirdiği, çağdaş Türk sanatına dair ilk retrospektif sergi olma özelliği taşıdığına da dikkat çektiler.

Banzer, “Made in Turkey”in Doğu ile Batı buluşma çizgisindeki sanata derin bir bakış sunduğunu belirterek, Almanların Türkiye’nin çok çeşitli ve zengin kültürüne şimdiye kadar olduğundan daha çok ilgi duymaya başladığını söyledi.

Semmelroth da, Paul Kilisesi dışında 9 ayrı mekanda daha izlenebilen “Made in Turkey” sayesinde Almanya’da pek bilinmeyen çağdaş Türk sanatının sanatseverlerle buluştuğunu kaydetti. Türkiye’nin turizmde olduğu gibi kültürde de büyük bir patlama yaşadığını ifade eden Semmelroth, “Bir dünya metropolü olan İstanbul’da uluslararası bir kültür camiası var. Genç Türk sanatçılar, “Ortak ufuk noktasında nasıl buluşuruz, postmodern tüketim toplumunu nasıl etkileriz, dinlerin diyaloğu bağlamında çağdaş Türk sanatı ne olmalıdır? gibi sorulara yanıt arıyor. Frankfurt Kitap Fuarı ile Türkiye yeni odak noktası haline gelecek, yeni sanat sahneleri keşfedilecektir” dedi.

“Made in Turkey”, Paul Kilisesi başta olmak üzere kentin 10 ayrı noktasında sergileniyor. Sergi 15 Kasım’da sona erecek.



