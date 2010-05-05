“Madonna Vogue” 20 yaş kutlaması!

Türkiye’de daha önce Madonna'nın son stüdyo albümü HardCandy'nin ve Celebration toplama albümlerinin tanıtım partilerini düzenleyen, Psikolog Dj Cenk Erdem, baharın ilk partisinde Madonna'nın , tüm dünyada 30’dan fazla ülkede 1 numara olan şarkısı “Vogue” için 20.yaş kutlaması yapıyor.

1990 yılında yayınlanan ve Madonna’nın en çok satan şarkılarından biri olan Vogue, David Fincher’ın çektiği meşhur videoklibinde New York diskolarında moda haline gelen ve Hollywood yıldızlarına gönderme yapan Vogue dansından esinlenmişti.Ancak şarkıyla birlikte Madonna ile özdeşleşen Vogue dansıyla bu single sanatçının Amerika’da platin plak satışlarını katlayan ilk şarkısı olmuştu. Madonna hayranlarını bir araya getirecek gece için Beyoğlu Chico’s kulüp kapılarını 23.30’da açıyor olacak ve giriş ücretsiz.

30 ülkede 1 numara olarak Guinness Rekorlar kitabına yazılan Vogue’un bu rekorunu ancak 2005 yılında 45 ülkede bir numara olan bir başka Madonna şarkısı Hung Up geride bırakabildi.Vogue’un 20. yaş kutlaması ,8 Mayıs Cumartesi gecesi, Beyoğlu Chico's kulüpte gerçekleşiyor!