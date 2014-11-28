Madonna ‘ya 30. yıl kutlaması

Pop kraliçesi Madonna’yı bir süperstar mertebesine çıkaran en ünlü albümü “Like a Virgin” için 10 Aralık Çarşamba gecesi, tüm dünyada olduğu gibi Cihangir Leyla’da da hayranları için bir 30. yıl kutlaması gerçekleştiriliyor.

12 Kasım 1984 tarihinde yayınlanan Madonna’nın ikinci stüdyo albümü Like a Virgin Billboard listesinde 1 numara olan ilk albümü. Gecenin müziklerinde 25 milyon satan ve 80’lere damga vuran Like a Virgin albümü ile birlikte 80’li yılların en ünlü yıldızlarının şarkıları da olacak. Psikolog DJ Cenk Erdem’in dj kabininde olacağı parti saat 22.00’da başlıyor ve partiye giriş ücretsiz.



Adres: Leyla

Akarsu Caddesi No: 36, Cihangir, Taksim, Beyoğlu/istanbul

Telefon: 0212 2432148