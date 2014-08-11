11.08.2014 - 17:19 |
Madonna'ya doğum günü partisi
Pop müziğin kraliçesi Madonna’ya, 15 Ağustos Cuma gecesi İstanbul Beyoğlu’nda, Artistler Kahvesi’nde bir doğum günü partisi gerçekleştiriliyor.
Madonna’nın “Hard Candy” ve “Celebration” gibi albümlerinin de resmi tanıtım gecelerini gerçekleştiren ve özellikle Madonna hayranlarını buluşturduğu partilerle bilinen Psikolog DJ Cenk Erdem’in Madonna’nın 56. yaşına girdiği 16 Ağustos’un ilk dakikalarında dj kabininde olacağı parti saat 23.30’da başlıyor ve partiye giriş ücretsiz.
Adres: Artist’s Kahvesi
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