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    HaberlerEtkinlikMadonna'ya doğum günü partisi
    11.08.2014 - 17:19 |

    Madonna'ya doğum günü partisi

    Pop müziğin kraliçesi Madonna’ya, 15 Ağustos Cuma gecesi İstanbul Beyoğlu’nda, Artistler Kahvesi’nde bir doğum günü partisi gerçekleştiriliyor.

    Madonna'ya doğum günü partisi

    Madonna’nın “Hard Candy” ve “Celebration” gibi albümlerinin de resmi tanıtım gecelerini gerçekleştiren ve özellikle Madonna hayranlarını buluşturduğu partilerle bilinen Psikolog DJ Cenk Erdem’in Madonna’nın 56. yaşına girdiği 16 Ağustos’un ilk dakikalarında dj kabininde olacağı parti saat 23.30’da başlıyor ve partiye giriş ücretsiz.

    Adres: Artist’s Kahvesi

    Gazeteci Erol Dernek Sok. Yeni Melek Han No:17/A
    Beyoğlu, İstanbul

    Telefon: 0212 245 96 11

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