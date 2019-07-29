Mafiş tatlısı başta Çanakkale olmak üzere, Bursa, Balıkesir gibi civar illerde yapılan şerbetli bir tatlıdır. Rumeli kökenli bir tatlı olduğu düşünülmektedir. Kızartılarak yapılan ve çok lezzetli olan mafiş tatlısının yapımı aşaması oldukça basittir. Özellikle hamur işi şerbetli tatlı sevenler bu tatlıya bayılabilir! İşte mafiş tatlısı tarifi...

Malzemeler:

Hamuru için;

-1 adet yumurta

-1 çay bardağı yoğurt

-1 çay bardağı sıvı yağ

-1 paket kabartma tozu

-1 buçuk su bardağı un

Şerbeti için;

-2 su bardağı toz şeker

-1 buçuk su bardağı su

-4-5 damla limon suyu

Kızartmak için;

-Sıvı yağ

Mafiş tatlısı nasıl yapılır?

-Öncelikle şerbetini hazırlamak için, su ve toz şeker tencereye alınıp, şeker eriyene kadar karıştırılır.

-Daha sonra ocağın üzerinde kaynamaya bırakılır.

-Şerbet kaynamaya başlayınca, içerisine limon suyu ilave edilir ve kısık ateşte 10 dakika daha kaynatılır.

-Hazırlanan şerbet ocaktan alınıp, soğuması için bekletilir.

-Tatlı hamurunu hazırlamak için, un haricindeki malzemeler derin bir kap içerisinde karıştırılır.

-Üzerine azar azar un ilave edilerek, güzelce yoğrulur ve ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edilir.

-Yoğrulan hamur, hafif unlu düz bir zemin üzerine alınır.

-Hamurun üzeri hafif unlanıp, merdane veya oklava yardımı ile çok kalın olmayacak şekilde açılır.

-Açılan hamur hamur kesme ruleti veya bıçak yardımı ile orta büyüklükte kare olacak şekilde kesilir.

-Kesilen hamurların ortasından tutulup sıkıştırılır ve fiyonk şekli verilir.

-Şekillendirilen hamurlar, kızgın yağ içerisinde, arkalı önlü çevrilerek kızartılır.

-Kızarınca çıkartılıp hemen soğuk şerbet içerisine koyulur ve şerbet içerisinde bir iki defa çevrilip, servis tabağına alınır.

-Hazırlanan mafiş tatlısı, ceviz veya fındık kırığı ile süslenip, servise sunulur.