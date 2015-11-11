Mahşer-i Cümbüş 15 Kasım'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi‘nde izleyenlere kahkaha dolu bir akşam geçirtecek.

Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşacak. Yiğit Arı, Burak Satıbol, Dilek Çelebi, Ayhan Taş, Özlem Türay ve Ayça Işıldar’ın yer aldığı, tiyatro sahnesinin ve ekranların sevilen oyuncu grubu Mahşer-i Cümbüş, 15 Kasım Pazar günü saat:18:00’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi sahnesinde olacak.

Mahşer-i Cümbüş, sahneden seyircilerle interaktif iletişim kurarak onları oyunun içine dahil ettikleri performanslarıyla, tüm izleyenlere kahkaha ve eğlence dolu bir akşam geçirtecek.