BİST99.838 -0,38EURO6,36-0,48USD5,74-0,68ALTIN277,45-0,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikMahşer-i Cümbüş Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde
    11.11.2015 - 10:59 |

    Mahşer-i Cümbüş Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde

    Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, tiyatro severler ile Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde buluşmaya hazırlanıyor.

    Mahşer-i Cümbüş Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde

    Mahşer-i Cümbüş 15 Kasım'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi‘nde izleyenlere kahkaha dolu bir akşam geçirtecek.

    Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşacak. Yiğit Arı, Burak Satıbol, Dilek Çelebi, Ayhan Taş, Özlem Türay ve Ayça Işıldar’ın yer aldığı, tiyatro sahnesinin ve ekranların sevilen oyuncu grubu Mahşer-i Cümbüş, 15 Kasım Pazar günü saat:18:00’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi sahnesinde olacak.

    Mahşer-i Cümbüş, sahneden seyircilerle interaktif iletişim kurarak onları oyunun içine dahil ettikleri performanslarıyla, tüm izleyenlere kahkaha ve eğlence dolu bir akşam geçirtecek.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Elâzığ’da feci kaza!

    Elâzığ’da feci kaza!

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Sıradaki Haber