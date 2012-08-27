“Malatya Günleri” Feshane’de başlıyor!

İstanbul’da ikinci kez düzenlenecek olan “Malatya Günleri” Malatya Valiliği’nin koordinasyonunda Malatya Belediyesi, Malatya Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Kayısı Araştırma-Geliştirme ve Tanıtma Vakfı, İstanbul’daki Malatyalı Sivil Toplum Örgütleri, Ströer Kentvizyon ve Turkuvaz Medya Grubu’nun katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Malatya’nın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel turizm potansiyelini ulusal alanda tanıtmak; zengin ve sağlıklı mutfak kültürü ve damak tadını ülke geneline duyurmak; yöresel değerleri ve ürünlerini sergilemek; Malatyalı iş adamlarının sahip olduğu önemli marka ve ticari ürünleri ülke genelinde tanıtmak ve Malatya’yı il sınırları dışına taşırarak anlatmak ve aktarmaktır için düzenlenen “Malatya Günleri” İstanbul Feshane’de 6 gün süreyle 10.00-21.00 saatleri arasında “ücretsiz” olarak gezilebilecek.

28 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında Eyüp’te Feshane binası II. Mahmut Salonu’nda 5.000 m²lik kapalı alanda düzenlenecek olan etkinlikte; çeşitli sektörlerden katılacak olan Malatyalı firmalar hem ürünlerinin tanıtımı hem de satışını yapacaklar. Özel sektörün yanında kamu kurum ve kuruluşları da görev alanları ve projeleri ile ilgili tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecek. Ayrıca etkinlik süresince her gün Feshane otoparkında kurulacak olan sahnede Malatya Musiki Cemiyeti eşsiz konserler verecek.

Malatya Günleri’nin 28 Ağustos Salı saat:11.00’da gerçekleştirilecek Açılış Töreni’ne Malatya Valisi Doç. Dr. Ulvi Saran, Düzce Valisi Vasip Şahin, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, vali yardımcıları, Malatya ilçe kaymakamlarının yanı sıra pek çok kurum ve kuruluşun temsilcileri de katılacaklar.