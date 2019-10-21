Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSeyahat TatilMandarin Oriental, Bodrum'a iki ödül birden
21.10.2019 - 14:17 |

Mandarin Oriental, Bodrum'a iki ödül birden

Mandarin Oriental, Bodrum; 2019 World Luxury Hotel Awards’ta Türkiye’nin En İyi Genel Müdürü ve dünya çapında Lüks Özel Plaj Resort’u kategorilerinde ödülün sahibi oldu.

Mandarin Oriental, Bodrum'a iki ödül birden

12 Ekim günü Finlandiya’da gerçekleşen ve dünyanın en prestijli otelcilik ödülleri arasında gösterilen 2019 World Luxury Hotel Awards ödül töreninde, Mandarin Oriental, Bodrum Genel Müdürü Harun Dursun Türkiye’nin En İyi Genel Müdürü ödülünün sahibi olurken; Mandarin Oriental, Bodrum dünya çapında Lüks Özel Plaj Resort’u kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülleri Finlandiya’da gerçekleşen görkemli ödül töreninde Mandarin Oriental, Bodrum adına Genel Müdür Harun Dursun aldı.

Ayrıca, 2019 World Luxury Hotel Awards’ta, tüm adayların sahibi olmak için can attığı, belirlenmesinde marka, konum, tasarım ve genel misfir memnuniyeti gibi birçok unsurun rol oynadığı, 2019 yılının değerlendirmesinde ise eşsiz tasarım, mükemmel zarafet ve üstün hizmet mükemmelliğine odaklanıldığı Yılın Global Oteli ödülüne de Mandarin Oriental, Bodrum layık görüldü.

Bodrum’un eşsiz doğasıyla iç içe bir yaşam alanı yaratan, zeytin ağaçları ve bin bir çeşit bitki örtüsüyle çevrelenmiş, yeşil ile mavinin buluştuğu lüks resort’ta; her biri kendine ait özel açık alana sahip ve birçoğu sonsuzluk havuzunu içinde barındıran, oda, daire, süit ve villalarla toplam 137 konaklama ünitesi, iki eşsiz kum plajı, dünya mutfaklarından benzersiz lezzetler sunan dokuz restoran ve barının yanı sıra, hem ruhu hem vücudu dinlendiren ödüllü spa’sıyla Mandarin Oriental, Bodrum, misafirlerine sunduğu benzersiz deneyimi açıldığı günden bugüne ödüllerle taçlandırmayı sürdürüyor. Mandarin Oriental, Bodrum, 2014 yılında hizmet vermeye başladığı günden bugüne kadar uluslararası alanda 50’den fazla prestijli ödüle layık görüldü.

Mandarin Oriental, Bodrum Genel Müdürü Harun Dursun, “Türkiye’nin En İyi Genel Müdürü” olarak ödüllendirilmesindeki başarısıyla ilgili olarak düşüncelerini “Turizm sektöründeki 30. yılımda bu prestijli ödülü almaktan dolayı çok gururluyum. Bu başarı aynı zamanda Mandarin Oriental, Bodrum çatısı altında efsanevi hizmet anlayışımızı Türk misafirperverliği ile birleştirerek sergileyen, tüm özverili ekip arkadaşlarımın başarısıdır. Ayrıca yatırımcımız Astaş Holding'e de bu önemli pozisyonda beni her zaman destekledikleri için teşekkür ederim.” cümleleriyle özetledi.

2006 yılında kurulan World Luxury Hotel Awards, lüks otel endüstrisindeki başarının zirvesi olarak kabul edilmekte ve uluslararası bilinirlik, güven ve statüyü beraberinde getirmektedir. Her yıl ödül alan lüks oteller üç yüz binden fazla gezginin oyuyla belirlenmektedir.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Zarif ve Şık

Zarif ve Şık
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Eve ait konular gündeminizi etkileyebilir. Evinizde yenilikler yapmak için para ayırabilirsiniz. Geçmişe yönelik konuların gündeme geleceği zamanlar var. Kendi iç sesinizi dinleyerek üstesinden gelebilirsiniz. Çözmek istediğiniz konuların tamamlanması için uygun imkânlar doğacak. Babanızla ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Genel anlamda sakin bir gün geçirebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Zihinsel heyecan duyabileceğiniz olaylar yaşanabilir. Kardeşlerinizle iletişim halinde olacağınız durumlar söz konusu. Sonuca ulaştırmak istediğiniz konuları zihinsel olarak çözme çabası içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün cüzdanınıza ait konular ön plana çıkıyor. Harcamalarınızı sorgulayıp, yeni bir bütçe planlaması yapabilirsiniz. Finansal kaynaklarınızı inceleyip, genişletmek isteyeceğiniz zamanlar var. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alacağınız imkânlar doğabilir. Kişisel yeteneklerinizin gelişimi ile ilgili yeniliklere gidebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün küçük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda yenilenmeye gitmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yeni başlangıçlar için yeni niyetler ortaya koyabileceğiniz zamanlar var. Genel olarak sakin bir gün geçirebilirsiniz, akışta kalmaya özen gösterin. Beslenme alışkanlıklarınızla ilgili değişikliğe gitmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızın gizli kalmış tarafları gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal gelişiminiz için farklı alanlarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili içsel süreçler yaşıyor olabilirsiniz. Zihinsel yoğunluk hissedeceğiniz zamanlar var.  Elinizde olmayan nedenlerden dolayı olaylara karşı sorgulayıcı davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentileriniz için düşünüp, zaman ayırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızdan gelen sürprizler olabilir. Hayatınıza yenilik katmak isteyeceğiniz anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenmek size keyif verecektir. İş hayatınızda başkalarından destek alacağınız imkânlar var. Üzerinde çalıştığınız işler netleşmek üzere.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konulara yönelebilirsiniz. Aldığınız sorumluluklarla ilgili yeni düzenlemelere gitmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Hedeflerinizi sorgulayacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Genel olarak sakin geçen bugünde eksik kalan işlerinizi toparlama fırsatınız olabilir. Gün içinde beklenmedik sürprizler gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılma ve özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. Gün içinde akademik konulara zaman ayırarak bilimsel konularla ilgilenebilirsiniz. Gitmek istediğiniz yolculuklar için plan program yapmak için imkânlar doğabilir. Zihinsel heyecanlar yaşayacağınız zamanlar var. Bitirmek istediğiniz işlerinize yoğunlaşmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklı para durumlarıyla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde sonuçlanmasını beklediğiniz işleriniz, ilerlemeyebilir, sakin olmakta fayda var. Ufak tefek banka işleriyle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Yatırımlarınızı ve finansal konularınız hakkında düşünsel olarak kararlar alacağınız zamanlar olabilir. Kriz yaratan durumlardan uzak kalmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Uyum ve denge arayışı içinde olduğunuz sakin bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Bugün küçük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Hayatınıza yenilik katmak için imkânlar söz konusu. Anlaşma imzalamak için doğru bir gün olmayabilir, beklemede kalmakta fayda var. Genel işlerinizi toparlayacağınız, sakin zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar ön planda olabilir. Üretkenliğinizle ilgili değişikliklere gidebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir. İş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişiler zihninizi fazla kurcalıyor olabilir, olaylara karşı sakin yaklaşmakta fayda var. Bugün yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yaratıcılığınızı kullanarak hayatınızda bazı konuları değiştirmek isteyebilirsiniz. Gün içinde küçük sürprizler gerçekleşebilir. Zihninizi fazla kurcalayan konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Genel olarak sakin zamanlar geçireceğiniz bugünde akışta kalmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanSınav Stresini Aile Olarak Yönetmek
Nur Demir
Nur DemirTitreşiminizi Yükseltmek
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanBlefarit (Göz Kapağı İltihabı)
Melis Güvenç
Melis Güvenç"Benim Kulvarım Farklı"
Simay Özyiğit
Simay ÖzyiğitÇocukla İletişim
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkEnjeksiyonla Burun Estetiği
Nesrin Sürer
Nesrin SürerSoy - Besle Yöntemiyle Cilt Yenileme
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluGüçlü bir dönüşüm zamanı
Öğr. Gör. Merve Yılmaz Çelik
Öğr. Gör. Merve Yılmaz ÇelikJoker'e 10 Üzerinden 10
Güney Güneyan
Güney GüneyanYalın Hayat Düşüncesi
En Çok İzlenen Videolar
Kemik iliği nakli için kimler verici olabilir?Kemik iliği nakli için kimler verici olabilir?
Kemik iliği nakli nedir?Kemik iliği nakli nedir?
Kemik iliği nakli hangi hastalara yapılır?Kemik iliği nakli hangi hastalara yapılır?
İstanbul Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2020 Özelİstanbul Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2020 Özel

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Probiyotikler kanser hastalarını olumsuz etkiliyor

Probiyotikler kanser hastalarını olumsuz etkiliyor

Bitki çaylarından şifa yerine zarar görmeyin

Bitki çaylarından şifa yerine zarar görmeyin

Büyük Sandalyeden Şarkılar'ın ilk konuğu: Şenay Lambaoğlu

Büyük Sandalyeden Şarkılar'ın ilk konuğu: Şenay Lambaoğlu

Demir Demirkan turneyi yarıladı!

Demir Demirkan turneyi yarıladı!

Sıradaki Haber