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    HaberlerEtkinlikmaNga & Birol Giray Garajistanbul'da
    26.04.2016 - 15:58 |

    maNga & Birol Giray Garajistanbul'da

    Rock sahnesinin özlenen grubu maNga, ve elektronik müziğin duayen ismi Birol Giray garajistanbul ’da biraraya geliyor!

    maNga & Birol Giray Garajistanbul'da

    Rock sahnesinin özlenen grubu maNga, ve elektronik müziğin duayen ismi Birol Giray garajistanbul ’da biraraya geliyor!

    Ürettikleri müzik ve elde ettikleri sayısız başarılarıyla ülkenin rock sahnesinin lider isimlerinden olan maNga, aylar sonra verecekleri ilk İstanbul konseriyle sevenleriyle buluşuyor. 2009 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde kendi ülkelerinde birinci olan, diğer 21 ismi geride bırakarak "Avrupa’nın En İyi Sanatçısı" seçilen maNga, 2009 yılına ilişkin pek çok değerlendirmede ve ödül töreninde de "En İyi Albüm", "En İyi Grup", "En İyi Şarkı", "En İyi Video Klip" ve "En İyi Sahne Performansı" dallarında sayısız ödül aldı.

    Müzik hayatına 1982 yılında İstanbul’da başlayan Birol Giray, Türkiye ve yurtdışında halen başarıyla sürdürdüğü 30 seneyi aşan DJ’lik kariyerinin yanı sıra, Türkiye’de eğlence sektörü ve müzik radyoculuğu konularında önemli başarılara imza attı. 1999 yılında Türkiye’nin en büyük elektronik müzik markası ve radyosu FG’yi yarattı.

    Daft Punk, Jamiroquai, The Prodigy ve türünün önemli örneklerinden sayısız isimi Türk dinleyicilere ulaştırmış olmanın yanı sıra, uluslararası çevrede de dikkat çeken Electronica Festival ve Chill-Out Festival organizasyonlarını da gerçekleştirmektedir. İki farklı dünyanın; rock ve elektroniğin buluşmasına “Cevapsız Sorular” ile farklı bir soluk getiren maNga ve Birol Giray, 6 Mayıs akşamı garajistanbul sahnesinde olacak.

    Etkinlik Adı : maNga & Birol Giray
    Kapı Açılış : 20:00
    Sahne : 22:30
    Bilet Fiyatı: : Normal 50.- TL

    Biletler Biletix'de

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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