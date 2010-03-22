Manga geliyor Manga!

Doritos, birinci seçilen lezzet önerisinin satışa sunulan ürün cirosundan %1 hisse kazandığı “Hisseli Tatlar Kampanyası” halk oylamasının startını, Manga konserleriyle veriyor. Tam 7 ilde hayranlarının karşısına çakacak olan Manga, sırasıyla Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Adana, Eskişehir, Ankara ve Samsun’da sahne alacak. Bilet fiyatlarının tam 25 TL öğrenci 20 TL olarak belirlendiği bu muhteşem “Doritos Hisseli Tatlar Kampanyası Konserleri”ni sakın kaçırmayın.

“Doritos Manga Konserleri Program

18 Mart Perşembe Gaziantep Kalender Plaza 20.00

19 Mart Cuma Diyarbakır Demirok Tesisleri 20.00

20 Mart Cumartesi Malatya Anemon Otel 20.00

21 Mart Pazar Adana Hilton Otel 20.00

08 Nisan Perşembe Eskişehir Gar Salon 20.30

09 Nisan Cuma Ankara Saklıkent 23.00

10 Nisan Cumartesi Samsun Neco Gazinosu 20.30