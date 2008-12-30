Manga ile 2009'a merhaba!

Boğaz’ın en büyüleyici manzarasına sahip Çubuklu Hayal Kahvesi, kaliteli müziğin ve sınırsız coşkunun, denizden yansıyıp atmosfere karışacağı muhteşem bir partiyle yeni yılı karşılıyor.Her yıl olduğu gibi bu yıl da geceye canlı müzik damgasını vuracak... Alternatif rock hitlerinden oluşan repertuarları ile eğlenceyi doruğa ayarlayacak Manga, ağırlıklı olarak alternatif rock parçalarından oluşan repertuarları ile doping etkisi yaratacak ,Gece ise sizi altenatif disko rock şarkıları ile ağırlayacaklar.



Yakıcı Pop-Latin ezgileri, Pop-Rock’ın dinamik ritmleri ve DJ Set Parti, rıhtım ve 1. antrepoda bedeninizi kavrayarak sizi dansın sihirli dünyasına sürükleyecek... Saat 22:00’de başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek olan partide; 2 açık barda sınırsız yerli içki, 2008’den 2009’a geçerken muhteşem bir havai fişek gösterisi de sizleri bekliyor.



Çubuklu Hayal Kahvesi’nin yılbaşı parti biletleri 75 YTL’den satışa sunulacaktır. Biletlerinizi Çubuklu Hayal Kahvesi, Beyoğlu Hayal Kahvesi, Caddebostan Hayal Kahvesi, Maltepe Grandhouse Sineması, Akatlar Hayal Kahvesi ve Biletix’den alabilirsiniz.



2009’a tazelenmiş bir enerjiyle girmek istiyorsanız, yılbaşı gecesinde Çubuklu Hayal Kahvesi’nde yerinizi ayırtın...