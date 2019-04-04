maNga Mart turnesinden sonra Nisan'da da devam ediyor

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı İstanbul Dorock XL Kadıköy'de 14 konserlik Mart maratonunu sonlandıran grup, biletlerin önceden tükendiği gecede yoğun ilgi ve izdihamla karşılaştı.

Mart ayı boyunca şehir şehir gezerek hayranlarıyla buluşan ve unutulmaz anlara imza atan maNga, Türkiye'nin dört bir yanında kendilerini yalnız bırakmayan dinleyicilere teşekkür ederek, Nisan ayında konser turnesine yeni şehirler de ekleyeceğinin müjdesini verdi.

maNga'nın Nisan ve Mayıs konser tarihleri ise şu şekilde;

5 Nisan: Sakarya Meyra Garden (-18)

7 Nisan: Ankara Milyon Performance (-18)

12 Nisan: Çanakkale 6:45

13 Nisan: İzmir 6:45

14 Nisan: Kayseri Milyonfest

20 Nisan: Adana Milyonfest

21 Nisan: Denizli Açıkhava Tiyatrosu

23 Nisan: Ankara (Özel Etkinlik)

25 Nisan: İstanbul (Özel Etkinlik)

26 Nisan: Eskişehir Milyonfest

27 Nisan: İstanbul Beşiktaş Dorock XL

28 Nisan: Antalya

29 Nisan: İstanbul (Özel Etkinlik)

30 Nisan: Kocaeli (Özel Etkinlik)

1 Mayıs: Kocaeli Hayal Kahvesi Fenofest

2 Mayıs: Ankara Wonderland

4 Mayıs: İstanbul Genç Bi Şenlik (-18)

