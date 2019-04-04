maNga Mart turnesinden sonra Nisan'da da devam ediyor
Türk alternatif rock müziğin MTV ödüllü grubu maNga, Mart ayında gerçekleştirdiği konser turnesini unutulmaz bir İstanbul konseri ile kapattı.
Geçtiğimiz Cumartesi akşamı İstanbul Dorock XL Kadıköy'de 14 konserlik Mart maratonunu sonlandıran grup, biletlerin önceden tükendiği gecede yoğun ilgi ve izdihamla karşılaştı.
Mart ayı boyunca şehir şehir gezerek hayranlarıyla buluşan ve unutulmaz anlara imza atan maNga, Türkiye'nin dört bir yanında kendilerini yalnız bırakmayan dinleyicilere teşekkür ederek, Nisan ayında konser turnesine yeni şehirler de ekleyeceğinin müjdesini verdi.
maNga'nın Nisan ve Mayıs konser tarihleri ise şu şekilde;
5 Nisan: Sakarya Meyra Garden (-18)
7 Nisan: Ankara Milyon Performance (-18)
12 Nisan: Çanakkale 6:45
13 Nisan: İzmir 6:45
14 Nisan: Kayseri Milyonfest
20 Nisan: Adana Milyonfest
21 Nisan: Denizli Açıkhava Tiyatrosu
23 Nisan: Ankara (Özel Etkinlik)
25 Nisan: İstanbul (Özel Etkinlik)
26 Nisan: Eskişehir Milyonfest
27 Nisan: İstanbul Beşiktaş Dorock XL
28 Nisan: Antalya
29 Nisan: İstanbul (Özel Etkinlik)
30 Nisan: Kocaeli (Özel Etkinlik)
1 Mayıs: Kocaeli Hayal Kahvesi Fenofest
2 Mayıs: Ankara Wonderland
4 Mayıs: İstanbul Genç Bi Şenlik (-18)