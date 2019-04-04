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    HaberlerEtkinlikmaNga Mart turnesinden sonra Nisan'da da devam ediyor
    04.04.2019 - 10:31 |

    maNga Mart turnesinden sonra Nisan'da da devam ediyor

    Türk alternatif rock müziğin MTV ödüllü grubu maNga, Mart ayında gerçekleştirdiği konser turnesini unutulmaz bir İstanbul konseri ile kapattı.

    maNga Mart turnesinden sonra Nisan'da da devam ediyor

    Geçtiğimiz Cumartesi akşamı İstanbul Dorock XL Kadıköy'de 14 konserlik Mart maratonunu sonlandıran grup, biletlerin önceden tükendiği gecede yoğun ilgi ve izdihamla karşılaştı.

    Mart ayı boyunca şehir şehir gezerek hayranlarıyla buluşan ve unutulmaz anlara imza atan maNga, Türkiye'nin dört bir yanında kendilerini yalnız bırakmayan dinleyicilere teşekkür ederek, Nisan ayında konser turnesine yeni şehirler de ekleyeceğinin müjdesini verdi.

    maNga'nın Nisan ve Mayıs konser tarihleri ise şu şekilde;

    5 Nisan: Sakarya Meyra Garden (-18)
    7 Nisan: Ankara Milyon Performance (-18)
    12 Nisan: Çanakkale 6:45
    13 Nisan: İzmir 6:45
    14 Nisan: Kayseri Milyonfest
    20 Nisan: Adana Milyonfest
    21 Nisan: Denizli Açıkhava Tiyatrosu
    23 Nisan: Ankara (Özel Etkinlik)
    25 Nisan: İstanbul (Özel Etkinlik)
    26 Nisan: Eskişehir Milyonfest
    27 Nisan: İstanbul Beşiktaş Dorock XL
    28 Nisan: Antalya
    29 Nisan: İstanbul (Özel Etkinlik)
    30 Nisan: Kocaeli (Özel Etkinlik)
    1 Mayıs: Kocaeli Hayal Kahvesi Fenofest
    2 Mayıs: Ankara Wonderland
    4 Mayıs: İstanbul Genç Bi Şenlik (-18)

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