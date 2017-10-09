09.10.2017 - 15:20 |
Manga Türkiye turnesine devam ediyor
Müzik dünyasının en köklü rock gruplarından MTV Müzik ödüllü ve Eurovision 2.si maNga kariyerinde 13. yılı geride bırakırken yeni albüm öncesi yoğun bir turne programına devam ediyor.
Müzik dünyasının en köklü rock gruplarından MTV Müzik ödüllü ve Eurovision 2.si maNga kariyerinde 13. yılı geride bırakırken yeni albüm öncesi yoğun bir turne programına devam ediyor.
Haftasonu önce İzmit Nart festivalinde sahneye çıkan grup, ardından Edirne Müzik Festivali'nde binlerce kişiyi coşturdu. Grubun solisti Ferman Akgül, telefonu eline alarak konseri canlı yayında hayranlarına izletti. maNga'nın kasım ayına kadar sürecek turnesinin yeni konserleri şöyle sıralanıyor.
maNga konser tarihleri:
13 Ekim: Ankara (Milyonfest)
15 Ekim: İstanbul
25 Ekim: Konya
26 Ekim: Afyon
27 Ekim: Uşak
28 Ekim: Denizli
29 Ekim: Bursa
3 Kasım: Ankara
4 Kasım: Sivas
17 Kasım: Alanya
18 Kasım: Antalya