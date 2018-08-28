Manga yeniden Sanat Performance Sahnesi'nde

Beyoğlu’nun tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Nevizade’de yer alan “Sanat Performance” sevilen sanatçıları dinleyiciler ile bir araya getirmeye devam ediyor.



2009 yılının MTV En iyi Sanatçı (Best European Act) ödülünü kazanan Manga,1 Eylül Cumartesi akşamı, Sanat Performance'ta müzikseverlerle bir araya geliyor.

Türk alternatif rock müziğin öncü gruplarından Manga, özel sahne şovlarının yanı sıra Nisan ayında dinleyicilerinin beğenisine sundukları “Yad Eller” ve “Gel” hitlerini de bu özel gecede sevenleriyle paylaşacak.

Sınırsız müzik, eğlence ve coşku için şimdiden yerinizi ayırtmayı unutmayın.

