maNga'dan baş döndürücü performans
Yeni albüm hazırlığı içerisinde olan ve aynı zamanda konserlerine hız kesmeden devam eden Türk alternatif rock müziğin MTV ödüllü gruplarından maNga, geçtiğimiz haftayı takipçilerinin güçlü enerjisiyle kapattı.
İlk olarak Milyon Fest Mersin’de sahne alan başarılı grubu, binlerce hayranı büyük bir coşkuluyla karşıladı.
Özel sahne şovları ve güçlü performanslarıyla baş döndürücü bir konsere imza atan maNga, bir sonraki gün Wlive Sports & Music Festival’i için Antalya’daki hayranlarıyla buluştu.
Antalya’da da sevenlerine bambaşka bir deneyim sunan başarılı grup, festivalin kapanışına damgasını vurarak doyumsuz anlar yaşattı.
maNga’nın sahnede gerçekleştirdiği trampet şov, hayranları tarafından dakikalarca alkışlandı.
maNga’nın Ağustos ayında diğer konser tarihleri ise şu şekilde;
• 24 Ağustos Cumartesi İstanbul Kartal Anatolium AVM
• 28 Ağustos Çarşamba Datça Amfi Tiyatro
• 29 Ağustos Perşembe Bodrum Antik Tiyatro
• 30 Ağustos Cuma İstanbul Maltepe Belediyesi 30 Ağustos Kutlamaları
• 31 Ağustos Cumartesi Zeytinli Rock Festivali