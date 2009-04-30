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    HaberlerEtkinlikManuel Tur The Hall'da
    30.04.2009 - 11:59 |

    Manuel Tur The Hall'da

    Genç yaşına rağmen Alman house müzik sahnesinde önemli bir kitle yakalayan Manuel Tur, 2 Mayıs Cumartesi gecesi The Hall'da sahne alıyor.

    Manuel Tur The Hall'da

    Ian Pooley, Sebastien Leger ve Swag gibi isimlerin soundlarından etkilenen Manuel Tur, kısa sürede Agave, SoSound ve Bits Music gibi label'lar ile çalışmaya başladı.

    Ardından kendi label'ı Smokestack Recordings'i kurdu ve Freerange ile anlaştı. "Portamento", "Acorado" ve "Clock Shift" adlı parçaları ile house müzik dünyasında önemli bir yer edindi.

    Kapı Açılış: 22.00
    Hosting : Craftmen
    Biletler: Tam:20 TL
    Ogrenci: 15 TL

    Bilet satış: Biletix'ten ve etkinlik günü kapıdan temin edilir.

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