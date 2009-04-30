Manuel Tur The Hall'da

Ian Pooley, Sebastien Leger ve Swag gibi isimlerin soundlarından etkilenen Manuel Tur, kısa sürede Agave, SoSound ve Bits Music gibi label'lar ile çalışmaya başladı.

Ardından kendi label'ı Smokestack Recordings'i kurdu ve Freerange ile anlaştı. "Portamento", "Acorado" ve "Clock Shift" adlı parçaları ile house müzik dünyasında önemli bir yer edindi.

Kapı Açılış: 22.00

Hosting : Craftmen

Biletler: Tam:20 TL

Ogrenci: 15 TL

Bilet satış: Biletix'ten ve etkinlik günü kapıdan temin edilir.