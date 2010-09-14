Marcus Miller Salon'da keşfe çıkıyor!

Marcus Miller, trompetin benzersiz efsanesi Miles Davis kendisini grubunda çalmaya davet ettiğinde yalnızca yirmi bir yaşındaydı. Daha otuzuna basmadan Davis'in en etkili albümlerinden Tutu'nun yapımcısı olmuş, üstelik albümdeki neredeyse tüm parçaların bestelerine de imzasını atmıştı. Miles Davis'in 80'ler sonundaki müzikal çizgisine yön veren ve adıyla Güney Afrika'nın en önemli din adamları ve aktivistlerinden Nobel Barış Ödülü sahibi Başpiskopos Desmond Tutu'ya bir saygı duruşu niteliği taşıyan bu albüm, kategorilere sığmayan güçlü sound'uyla bugün caz tarihinin en önemli kayıtları arasında sayılıyor.



İstanbul'da verdiği her konserle müzikseverlere müthiş mutluluklar yaşatan Marcus Miller, gözümüzün önünde Miles Davis'in müziğini yeniden keşfe çıkıyor. Ne şanslıyız ki bu yolculukta ona eşlik etmek için yapmamız gereken tek şey, kendisiyle Salon'da buluşmak.



Chivas Jazz Knights: Marcus Miller "Tutu Revisited"



26-27 Ekim 2010 Salı-Çarşamba, 22.00

(Kapı açılışı: 21.00)

Ayakta 70 TL Öğrenci 35 TL