BİST99.838-0,38EURO6,36-0,48USD5,74-0,66ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikMark Eliyahu Türkiye turnesi
    25.01.2016 - 11:22 |

    Mark Eliyahu Türkiye turnesi

    Kemençe ve bağlama üstadı Mark Eliyahu Türkiye turnesi için Mart'ta ülkemize gelecek.

    Mark Eliyahu Türkiye turnesi

    Dağıstan doğumlu kemençe ve bağlama üstadı, derin melodilerin adamı Mark Eliyahu, bir dizi konser vermek üzere ülkemize gelmeye hazırlanıyor. Turneye 10 Mart'ta Ankara'da Ankara Palas'da sahne alarak başlayacak olan sanatçı, sırasıyla İstanbu ve Bursa'ya geçecek.

    Ortadoğu ve Balkanların ruhunu, gözyaşını, sevincini vurmalı ve yaylıların uyumunda hissedin.

    Müzikolojist, besteci ve tar sanatçısı babasından aldığı mirasla yola koyulan Mark Eliyahu, kemanda aradığını bulamayıp Türk, İran ve Azeri müziğine yöneldi. İrlandalı-Yunan Ross Dally ve Bakülü müzisyen Adalat Vazirov'ın öğrencisi oldu, 1999'da İsrail'e yerleşti. Babasıyla birlikte "The Spirit of the East" albümünü yaptı, beraber turladı. Filarmoni orkestrasıyla birlikte Nobel Ödülü Gecesinde çaldı, Kudüs Piyor Festivali’nden Uluslararası Ud Festivali’ne, Krakow Yahudi Festivali'nden İtalya'daki prestijli Fabrica Festivali'ne dünya festivallerinde hayranlıkla izlendi, Paris Pompidou Center'daki konseri şehir efsanesi oldu.

    Ülkemizde de sayısız hayrana sahip olan sanatçının, biletleri kısa sürede tükenmesi beklenen konserlerinin tarihleri ve mekanları şöyle:

    MARK ELİYAHU - KESİNLEŞEN KONSER TARİHLERİ:

    10 Mart 2016 - Ankara - Ankara Palas

    11 Mart 2016 - Salon IKSV

    12 Mart 2016 - Salon IKSV

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Elâzığ’da feci kaza!

    Elâzığ’da feci kaza!

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Sıradaki Haber