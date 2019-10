Mark Eliyahu Türkiye turnesi

Dağıstan doğumlu kemençe ve bağlama üstadı, derin melodilerin adamı Mark Eliyahu, bir dizi konser vermek üzere ülkemize gelmeye hazırlanıyor. Turneye 10 Mart'ta Ankara'da Ankara Palas'da sahne alarak başlayacak olan sanatçı, sırasıyla İstanbu ve Bursa'ya geçecek.

Ortadoğu ve Balkanların ruhunu, gözyaşını, sevincini vurmalı ve yaylıların uyumunda hissedin.

Müzikolojist, besteci ve tar sanatçısı babasından aldığı mirasla yola koyulan Mark Eliyahu, kemanda aradığını bulamayıp Türk, İran ve Azeri müziğine yöneldi. İrlandalı-Yunan Ross Dally ve Bakülü müzisyen Adalat Vazirov'ın öğrencisi oldu, 1999'da İsrail'e yerleşti. Babasıyla birlikte "The Spirit of the East" albümünü yaptı, beraber turladı. Filarmoni orkestrasıyla birlikte Nobel Ödülü Gecesinde çaldı, Kudüs Piyor Festivali’nden Uluslararası Ud Festivali’ne, Krakow Yahudi Festivali'nden İtalya'daki prestijli Fabrica Festivali'ne dünya festivallerinde hayranlıkla izlendi, Paris Pompidou Center'daki konseri şehir efsanesi oldu.

Ülkemizde de sayısız hayrana sahip olan sanatçının, biletleri kısa sürede tükenmesi beklenen konserlerinin tarihleri ve mekanları şöyle:

MARK ELİYAHU - KESİNLEŞEN KONSER TARİHLERİ:

10 Mart 2016 - Ankara - Ankara Palas

11 Mart 2016 - Salon IKSV

12 Mart 2016 - Salon IKSV