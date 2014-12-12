MARKA 2014 hayata dokunuyor!

Efsane Mimar Rem Koolhaas, büyük aktivist ve müzisyen Bob Geldof, lüks segmentin devi LVMH’de Saat Grubu Başkanı olan Jean-Claude Biver ve ünlü oyuncu/model/girişimci Lily Cole’ın da aralarında olduğu tüm dünyada uzmanlıklarıyla ün yapmış 32 isim, iki gün boyunca özel hazırlanmış içeriklerini sunmak üzere yüksek temposu, teknolojisi ve tasarım gücüyle seyircisini etkilemeye hazırlanan MARKA 2014 sahnesinde yer almaya geliyor.

Lider konferans kuruluşu Yürekli tarafından 15 yıldır gerçekleştirilen MARKA Konferansı, tam 13 yıldır Yapı Kredi World Ana Sponsorluğu’nda gerçekleştiriliyor. Bu yıl, MARKA 2014, 18-19 Aralık’ta Hilton İstanbul Bomonti’de iş dünyası ve markalarla buluşuyor. Türkiye’de özel sektörün buluştuğu en güçlü platform olarak anılan konferans tüm liderleri, pazarlama ekiplerini ve en güçlü markaları buluşturuyor. Kalıpları zorlayan, eşsiz içeriği kadar, katılımcılarına yaşattığı özel deneyimle de tüm dünyada öne çıkan MARKA Konferansı bu yıl yine özel hazırlıkları ve sürprizleriyle yılın en etkileyici etkinliği olmaya şimdiden aday.

MARKA 2014, günümüzün vazgeçilmez yaşam alanlarına dönüşen kentlerin geleceğinden, moda dünyasında ayakta kalabilmenin zorluklarına; müziğin ve yaratıcılığın ilişkisinden ‘akıllı lüks’ kavramına kadar markaların hayata dokunan yenilikleri ve onların geleceğini şekillendirecek fikirlere yer verecek. Türkiye’deki markaları etkileyen iki önemli şemsiye marka Türkiye ve İstanbul markaları da MARKA 2014’te yine mercek altına alınıyor, çok özel oturumlarla farklı perspektifleriyle inceleniyor. Türkiye’de son dönemde markaların etkilendiği çok ilgi çekici bazı toplumsal olgular da seçilerek büyük zirvenin gündemine dahil edildi. Gündem yaratan içeriği ile pazarlama dünyasının trendlerini belirleyen, markaların geleceğini yapılandıran ve iş dünyasının çok önemli bir lokomotif gücü olan MARKA 2014, konferans segmentinde ‘sıradışı’ duruşuyla dünyada örnek gösteriliyor.

Her yıl daha güçlü bir içerik sunma ve ilham veren bir deneyim yaşatma heyecanıyla düzenlenen MARKA 2014’ün bu yılki konuşmacıları arasında efsane mimar Rem Koolhaas, büyük aktivist ve müzisyen Bob Geldof, supermodel Lily Cole, LVMH Saat Grubu Başkanı Jean-Claude Biver, büyük iş adamı, kültür ve sanatın sadık koruyucusu Bülent Eczacıbaşı, İngiltere erkek modasının karizmatik ve ünlü ismi Ozwald Boateng, GQ Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dylan Jones, dünyanın en lüks ve eşsiz otellerine sahip Soneva Resorts konseptinin kurucusu ve başkanı Sonu Shivdasani, Millward Brown Avrupa CEO'su Tim Wragg, Rolls-Royce ve BMW krallıklarının efsane hükümdarı ve otomotiv sektörünün önde gelen satış ve pazarlama dehası Tom Purves, Avrupa'nın moda, kültür, güzellik ve stil alanında öncü danışmanı Lady Kinvara Balfour, rock yıldızı, müzisyen, prodüktör Demir Demirkan, gerçek bir fark yaratma dehası Burhan Öçal, Pazarlama/PR alanındaki 20 yıllık birikimi ve sihirli dokunuşlarıyla bugün Londra Moda Haftası’na en parlak dönemini yaşatan British Fashion Council CEO’su Caroline Rush ve MARKA Konferansları'nın değişmeyen moderatörü BJ Cunningham gibi çok önemli isimler yer alıyor. Yaptığı sıradışı röportajları ve konularıyla adından sıkça söz ettiren Ayşe Arman, ünlü televizyoncu ve gazeteci Balçiçek İlter, çağdaş sanatçı ve film yönetmeni Kutluğ Ataman, gazeteci, televizyon programcısı Mirgün Cabas, güçlü entelektüellerden Can Paker, gazeteciliğin önemli markası Hasan Cemal, ekonomiyi de hayatı da iyi bilen yorumcu Murat Sabuncu ise MARKA 2014’ün diğer önemli konuşmacıları.

Lider konferans kuruluşu Yürekli’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör MARKA Konferansları’nın 15. yılı kutlamaları için yaptığı açıklamada “İlk günden beri ‘sıradan’ olmayan, çok farklı bir konferans yaratma vizyonuyla yola çıktık. 15 yıldır bu vaadimizin arkasında çok sağlam duruyoruz. Bugün MARKA Konferansları’nın kendisinin de alanında çok güçlü bir marka haline gelmesinde en büyük etkenlerden biri bu yönde gösterdiğimiz tutarlılıktır. Bununla birlikte Türkiye’deki tüm markaların ve marka ekiplerinin bu platformda ortaya çıkardıkları sinerji de oluşan güçte büyük rol oynamıştır. Her yıl yaşanan bu eşsiz deneyimi birlikte yaratıyoruz. Ülke ekonomisinin en önemli itici gücü olan markalarımızı güçlendirmek, onları yöneten ekipleri kalıpların dışına çıkarmak, sınırlarını zorlamak, ilham ve motivasyon vermek için 15 yıldır peşinden koştuğumuz misyonumuza bağlılığımız sürecek.”

Hangi oturumlar var:

Kentlerin geleceği nasıl olacak?

Mimarlık dünyasının en prestijli ödüllerinden Pritzker Mimarlık Ödülü’nü alan ve Time dergisi tarafından dünyanın gidişatını en çok etkileyen 100 kişi arasında gösterilen Rem Koolhaas, kentlerin geleceğini aktararak yeni bir bakış açısı sunacak.

Her zaman umut var: Band Aid 30

Dünya çapında bir rock star, müzik dünyasında bir efsane, önemli bir iş adamı ve her şeyin ötesinde dünyanın en etkili konuşmacılarından biri olan Sir Bob Geldof, üçüncü kez MARKA sahnesinde. Afrika’da yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Sir Bob Geldof, bu kez dünyayı tehdit eden tehlikeli Ebola virüsüne karşı da savaşma kararı aldı ve 30 yıl aradan sonra Band Aid’i tekrar bir araya getirme hikayesiyle MARKA 2014’te...

Gelenek ve inovasyon yoksa gelecek de yok!

Tüm MARKA konferanslarının en sevilen konuşmacısı, Hublot Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Claude Biver, iş dünyasına gelecekte var olmanın püf noktalarını aktaracak.

“Hediye Ekonomisi” ve daha fazlası

Hepimiz belli zamanlarda farkında olarak veya olmayarak hediye ekonomisinin bir parçası oluruz. ‘Hediye Ekonomisi’ kavramının en iyi örneklerinden impossible.com sosyal ağının yaratıcısı olan dünyaca ünlü, oyuncu ve supermodel Lily Cole, unutulmayacak bir seansla meraklılarıyla buluşacak.

Hazırsan Gel

Ünlü rock yıldızı, müzisyen ve prodüktör kimliği ile bir çok işe imza atan Demir Demirkan ve haberciliğindeki başarısı kadar yorumculuğu ile özel olan Mirgün Cabas, MARKA sahnesinde. Yeni marka iletişiminde müziğin geleceğinin masaya yatırılacağı seansta katılımcılar farklı bir dünyaya yolculuk yapacak.

İstanbul bir tasarım kenti olur mu?

Bugüne kadar çeşitli tasarım etkinliklerine ev sahipliği yapan ve başlı başına bir tasarım bienaline sahip olan İstanbul, gerçekten bir tasarım kenti olur mu? Ayşe Arman soruyor, Bülent Eczacıbaşı yanıtlıyor.

Türkiye’nin en büyük iş adamlarından biri, etkili lider ve keskin bir stratejist olan Bülent Eczacıbaşı ile tüm tabuları yıkarak en gizli kalmış konuları gün yüzüne çıkaran gazeteci Ayşe Arman MARKA 2014’te aynı sahneyi paylaşacak. İstanbul’un tasarım kenti olup olmayacağını tartışacak ikili, iş dünyasına önemli tüyolar verecek.

“Öteki” olmak, zorlukları ve başarmak

Londra aristokrasisinin ünlü terziler sokağı Savile Row'un baş aktörlerinden, yaşadığımız topluma ayna tutan, 'öteki' olmayı anlatan eşsiz bir seans, benzersiz bir marka hikayesiyle Ozwald Boateng, konferansta dikkatleri üzerine çekecek.

Bir ulusun modası nasıl geliştirilir?

Londra Moda Haftası nasıl en çok konuşulanlar arasında yer alıyor? Avrupa, moda, kültür, güzellik ve stilini kimin eline bıraktı? Lady Kinvara Balfour ve Caroline Rush MARKA 2014’te bir ulusun modasının nasıl geliştiğini anlatacak.

Pazarlama/ PR alanındaki 20 yıllık birikimi ve sihirli dokunuşlarıyla bügün Londra Moda Haftası’na en parlak dönemi yaşatan Caroline Rush, aynı zamanda Mulberry, Pringle of Scotland, Burberry gibi İngiliz moda markalarının son dönemde yaşadıkları yükselişin arkasındaki gizli güç. Rush, doğru pazarlamanın bir ülkenin ve şehrin marka değerine nasıl etki edebileceğini kanıtlıyor.

Avrupa’nın moda, kültür, güzelik ve stil alanında öncü danışmanı ‘Consultant of cool’ olarak anılan Lady Kinvara Balfour,teknoloji kozmetik ve moda markalarının da vazgeçilmez ismi.

Burhan Öçal, MARKA 2014’te fark yaratacak

Dünyaca ünlü perküsyon virtüözü olan Burhan Öçal, nasıl fark yarattı? Balçiçek İlter’in akıl, kalp ve ruh ile sorduğu sorular karşısında şeffaflaşan Burhan Öçal sürprizleriyle MARKA 2014’e damga vurdu.

Dijital dünyada güncel kalabilmek ve gelişmek

Gelenekselden dijital medyada geçiş yapılan bugünlerde hızlı veri akışları arasında güncel kalmak mümkün müdür? Global CCO & CEO Avrupa Millward Brown Tim Wrang’ın seansını, dijital dünyada güncel kalmanın yanı sıra, gelişmek isteyenler mutlaka izlemeli.

‘Intelligent Luxury’: Lüksün ve sürdürülebilirliğin buluşması

Dünyanın en lüks ve eşsiz otellerine sahip, Soneva Resorts otel ve yaşam konseptinin kurucusu, Six Senses spa ve konut zincirinin yaratıcısı ve ekosisteme saygılı yeni lüks tatil anlayışını başlatan dahi bir girişimci. SLOW LIFE felsefesinin yaratıcısı olan Sonu Shivdasani, doğaya ve yerel kültüre destek konusunda hiç ödün vermeden, büyük ekonomik başarıya ulaşan sıradışı iş modeliyle MARKA 2014'e ışık tutacak.

Türkiye markası; özü ne sözü ne

MARKA sahnesinde geçen yıl çok başarılı bir panel yönetimi gerçekleştiren Şirin Payzın, bu yıl yine çok ses getirecek bir oturuma ev sahipliği yapıyor. Türkiye markasının farklı perspektiflerden yorumlanacağı bu seansta 'geleneksellik', 'modernizm' gibi kültürel ve sosyal iç çatışmalar ele alınırken, bu karakteristiklerin Türkiye markasını ve bu ülkede var olan markaları nasıl etkilediği değerlendirilecek. Şirin Payzın’ın konukları; Uluslararası bir coğrafyada camiden konuta, restorandan mağazalara çeşitli mekanlara imzasını atan, dünyanın çok iyi tanıdığı bir tasarımcı Zeynep Fadıllıoğlu, Rafineri reklam ajansının kurucu ortağı, Başkan Yardımcısı Ayşe Bali, Çağdaş sanatçı, film yönetmeni, dünya sanat çevresinin tanıdığı saygın isim Kutluğ Ataman olacak.

Beyaz Türkler, Toplum ve Yüzleşme

Deneyimli gazeteci, ekonomiyi de hayatı da iyi bilen usta yorumcu Murat Sabuncu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine MARKA Konferansı'na büyük değer katıyor. Çok özel konukları ağırlamaya hazırlanan Sabuncu, en can alıcı konuları bir kez daha damardan yakalayacak. İş adamı, TESEV Başkanı, TÜSİAD üyesi, toplum için kafa yoran liberal entelektüel Can Paker, Sabuncu’nun konuğu. 'Beyaz Türkler' ve 'muhafazakarlar' kavramlarına getirdiği çarpıcı, ufuk açıcı tanımlarıyla, pazarlama dünyasına ışık tutan yorumlarıyla Paker, MARKA 2014'e en konuşulan oturumlardan biri olacak.