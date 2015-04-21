21.04.2015 - 14:54 |
Marks&Spencer'da 23 Nisan Şenliği
23 Nisan günü Marks & Spencer Bağdat Cad. Mağazasında çocuklar LEGO ile hem öğretici hem de birbirinden eğlenceli yarışmalarla katılabilecek.
Yine 23 Nisan günü, Marks &Spencer’ın İstanbul, İzmir ve Ankara’daki mağazalarında yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar 23 Nisan’ı rengarenk karşılayacak.
Denim pantolon ve gömlekler, şapkalar, sweatshirtler ve bebekler için de birbirinden farklı ve güzel alternatifleriyle Marks& Spencer, çocuk giyim koleksiyonundan ikinci ürün alışverişinizde %40 indirim sağlıyor.
Kampanya 26Nisan’a dek devam edecek.
Çocuğunuza en güzel 23 Nisan hediyesi için Marks &Spencer’a uğramayı unutmayın!
Yüz boyama etkinliği mağazaları:
İstanbul: Bağdat Cad, Akasya AVM, Kanyon AVM veCevahirAVM’de yapılacaktır.
Ankara: Bilkent, Panora AVM
İzmir: Alsancak, Agora AVM
facebook.com/marksandspencerturkiye
instagram/marksandspencerturkiye
twitter.com/MS_Turkiye