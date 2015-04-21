Marks&Spencer'da 23 Nisan Şenliği

Yine 23 Nisan günü, Marks &Spencer’ın İstanbul, İzmir ve Ankara’daki mağazalarında yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar 23 Nisan’ı rengarenk karşılayacak.



Denim pantolon ve gömlekler, şapkalar, sweatshirtler ve bebekler için de birbirinden farklı ve güzel alternatifleriyle Marks& Spencer, çocuk giyim koleksiyonundan ikinci ürün alışverişinizde %40 indirim sağlıyor.

Kampanya 26Nisan’a dek devam edecek.



Çocuğunuza en güzel 23 Nisan hediyesi için Marks &Spencer’a uğramayı unutmayın!



Yüz boyama etkinliği mağazaları:



İstanbul: Bağdat Cad, Akasya AVM, Kanyon AVM veCevahirAVM’de yapılacaktır.

Ankara: Bilkent, Panora AVM

İzmir: Alsancak, Agora AVM



facebook.com/marksandspencerturkiye



instagram/marksandspencerturkiye



twitter.com/MS_Turkiye