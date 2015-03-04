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    HaberlerEtkinlikMaromi'de sushi yapımının kolaylıkları
    04.03.2015 - 09:58 |

    Maromi'de sushi yapımının kolaylıkları

    Divan İstanbul’un Uzakdoğu Mutfağı Maromi’de, Mart ayı boyunca sushi yapım kursu düzenleniyor.

    Maromi'de sushi yapımının kolaylıkları

    Sushinin tarihçesinin ve asıl çıkış amacının anlatılacağı kursta, aynı zamanda sushi yapımına dair tüm incelikler de aktarılıyor. Kurs, her Cumartesi 14.30 – 17.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

    Divan İstanbul’un içerisinde yer alan ve sunduğu benzersiz lezzetlerle Uzakdoğu Mutfağı severlerin kalplerini fetheden Maromi’de, Mart ayı boyunca sushi yapım kursu düzenleniyor. Japon şef Kenji Küme tarafından verilecek eğitimler, her Cumartesi 14.30 – 17.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

    Sushinin nasıl ve ne zaman çıktığı gibi bilgilerin yanı sıra, sushi pirinci, kappa maki, sake maki, boston roll, california temaki, temari sushi yapımı ve balık kesimine dair tüm püf noktalarının ve inceliklerin aktarılacağı kursun katılım sayısı 18 kişiyle sınırlı. Uzakdoğu Mutfağı’nın sevilen lezzeti sushinin farklı yorumlarını öğrenmek, hem lezzetli hem de keyifli bir kursa katılmak isteyenler için, eğitimin bedeli ise kişi başı 138 TL.

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