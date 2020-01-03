Mars Yay burcuna ilerliyor

Bugün ne yapılabilir? Bu dönemde mücadele gezegeni Mars’ın Yay burcuna ilerlemesi ile birlikte, düşünce ve inançlar boyutunda daha ateşli ve hatta çatışmacı olabiliriz. Fikirlerimizi canlı ve inandırıcı ifade etme imkanımız var. Uzaklarla, yabancılarla ilgili gelişmeler, medyaya ait konular hız kazanmakta. Yine ateş elementinde, Koç’ta ilerleyen Ay bizi bugün girişken ve cesur kılmakta.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde çok şey başarabiliriz. Eldeki işleri sağlamlaştırmak ve uzun vadeli kılabilmek için yapabileceğimiz çok şey var. Enerjimiz de çok yüksek. Ancak planlı ve hazırlıklı olmayı da unutmayalım. Acele işe şeytan karışabilir. Adım adım ilerlemek faydalı olacak. Hafta sonu yaklaşırken kendimizi daha heyecanlı ve cesur hissedebiliriz. Fikirlerimizde de taşma olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/ Su Olaylara daha olgun bakalım. Su burcu değişkenliği, esnekliği ve yönsüzlüğü temsil eder. Duygusal nedenler yüzünden dağılabiliriz. Kimi zaman kendimizi yeteri kadar kontrol edemeyebiliriz. Başkalarına yardımcı olabileceğimiz bir gündeyiz. Sabırlı olmalıyız.