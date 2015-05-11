Martı Hemithea’da “Doğada Sağlık” programı

New York’ta sağlık gurusu kabul edilen Julie Wilcox, 15-25 Mayıs tarihleri arasında Martı Hemithea Hotel’de “Doğada Sağlık” programını gerçekleştiriyor. Wilcox, kendi geliştirdiği, yoga; egzersiz ve özel beslenme ile ruh ve beden dengesini bulmayı hedefleyen yenilikçi metodunu Martı Hemithea’da ilgilileriyle buluşuyor. Martı Marina Yacht Club bünyesinde yer alan ve adını sağlık ve güzellik yarı tanrıçasından alan Martı Hemithea Hotel, Julie Wilcox’u ikinci kez ağırlıyor.

Julie Wilcox, kişinin kendini iyi hissetmesi ve öyle görünmesi için, yediklerinden nasıl egzersiz yapması gerektiğine, yoga, nefes teknikleri ve meditasyona, spa bakımlarından faydalanma yollarına, bilmesi gerekenleri planlayan ve öğreten bütünsel bir program sunuyor. Sonuç olarak ruhun tam olarak gençleşmesini amaçlıyor.

Hisarönü Körfezi’nin eşsiz doğasında saklı bir cennet olan Martı Hemithea Hotel, geçen yıl yoğun ilgi gören bu özel programı, sıkılaşmak, zayıflamak, esnemek ve sağlıklı yaşamak isteyen misafirlerine sunuyor. Program dahilinde trekking, yoga ve egzersizler, özel mesajlar ve Wilcox’un hazırladığı yemek menülerini içeren 2 ila 6 gecelik konaklama paketler yer alıyor.

Ivanka Trump, Ali Hilfiger gibi ünlü öğrencileriyle bilinen Wilcox, New York başta olmak üzere Dünyanın çeşitli yerlerinde binlerce kişiye yoga, beslenme ve egzersiz konusunda koçluk yapıyor. Dijital platformu www.juliewilcoxmethod.com ile tüm dünyadan spor ve sağlık meraklılarına ulaşan guru, bu yolla sağlıklı yaşam yaklaşımını destekleyen egzersizleri, yoga çalışmalarını ve yemek tariflerini geniş kitlelere sunuyor. Wilcox, uzmanlığını Mayıs ayında sadece iki hafta için Ege kıyısındaki Martı Hemithea Hotel’in konuklarıyla paylaşıyor.

Martı Hemithea’da gerçekleşecek “Doğada Sağlık” programı kapsamında konuklar, muhteşem doğa içinde yürüyüşler yapacak, özel günlük egzersizler ve yoga sınıflarına katılacak, meditasyon yapacak, beslenme konusunda sohbetlere katılacak ve yerel ürünlerden oluşturulacak sağlıklı, besleyici ve lezzetli yemekleri tadacaklar.