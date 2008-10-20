20.10.2008 - 13:38 |
Martin Solveig 1 Kasım'da İstanbul'da
Çıkardığı her albümü dans müzik listelerinin en üst sıralarında yer alan, dünyanın dört bir yanındaki en önemli klüplerde hitleri çalınan Fransız DJ Martin Solveig, 1 Kasım'da Unilfe Organizasyonu ile Airport Istanbul’da performans gösterecek.
Dünyanın en başarılı DJ’lerinden ve dans müziğinin en büyük ekollerinden olan “Jealousy”, “Rejection”, “C’est La Vie”, “I Want You” gibi birçok hit parçanın yaratıcısı Fransız Prodüktör MARTIN SOLVEIG, Malibu’nun Efsane DJler serisinin bu sezondaki ilk konuğu olarak İstanbul’a geliyor. Özlemle aradığımız gece, hayatını bizlerle tekrar buluşturmak üzere kapılarını bu sene yeniden açan AIRPORT ISTANBUL’da gerçekleşecek.
Biletler Biletix’te 40 YTL.