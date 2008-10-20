Martin Solveig 1 Kasım'da İstanbul'da

Dünyanın en başarılı DJ’lerinden ve dans müziğinin en büyük ekollerinden olan “Jealousy”, “Rejection”, “C’est La Vie”, “I Want You” gibi birçok hit parçanın yaratıcısı Fransız Prodüktör MARTIN SOLVEIG, Malibu’nun Efsane DJler serisinin bu sezondaki ilk konuğu olarak İstanbul’a geliyor. Özlemle aradığımız gece, hayatını bizlerle tekrar buluşturmak üzere kapılarını bu sene yeniden açan AIRPORT ISTANBUL’da gerçekleşecek.

Biletler Biletix’te 40 YTL.