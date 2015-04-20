Marvin Band, Hard Rock Cafe İstanbul'da

Her hafta Perşembe akşamları Ücretsiz Canlı Müzik konserleriyle farklı şarkıcı ve grupları ağırlamaya devam eden Hard Rock Cafe Istanbul’da geçtiğimiz haftalarda sahne alan Yabancı Değiliz, Selin Damar ve Red Sonja’nın rock ağırlıklı performanslarının ardından, bu hafta ise sizi Marvin Band’in 70’li 80’li yıllardan başlayan repertuarı bekliyor!

Hard Rock Cafe Istanbul’da Son Derece Dinamik Bir Grup İzlemeye Ne Dersiniz?

Marvin Band, Can Bayrak, Cem Şahin, Can Kurtbil, Alper Selçuk İmren ve Mertcan Bilgin tarafından 2008 yılında kurulmasından bu yana dinamik sahne performansları ile dikkat çekiyor. Hem akustik hem elektrik band formatıyla geniş bir yelpazeye sahip olan grup, geniş repertuarını ise 70’li, 80’li yıllara dayandırıyor. Marvin Band’ın muhteşem sahnesiyle harika bir gece geçirmek için 23 Nisan Perşembe akşamı 22:00’da Hard Rock Cafe Istanbul’a uğramayı unutmayın!