Massive Attack, 25 Haziran’da Zorlu PSM’de

Önümüzdeki yaz çıkacakları Avrupa turnesi kapsamında pek çok performans sergilemeye hazırlanan grup, 25 Haziran’da Zorlu PSM Ana Tiyatro’da ‘Sahne Üstü Ayakta ve oturmalı’ konser düzeninde müzikseverlerle buluşacak. Bu unutulmaz konserin açılışını ise Massive Attack’ın 2016 çıkışlı “Voodoo In My Blood” şarkısına eşlik eden Young Fathers grubu yapacak.

Biletler 15 Mart’ta, zorlupsm.com, biletix.com ve Zorlu PSM gişelerinden satışta olacak.

80’li yılların ortalarında, daha sonra efsane olarak anılacakları Bristol şehrinin karanlık kulüplerinde tanışan Robert Del Naja, Daddy G ve Andrew Vowles üçlüsü, 1987 yılında Massive Attack olarak anılmaya başladı. 1991 yılında arşivlik albümlerinin ilki “Blue Lines” ile ünlerini şehrin dışına taşıyan Massive Attack, Trip-Hop müziğin öncü gruplarından biri oldu.

Aldığı göçler yüzünden “Dünyanın en büyük kasabası” olarak tanımlanan Bristol’ün kültürel çeşitliğinden beslenen grubun diskografisinde dramatik atmosfere sahip şarklılarla donanmış beş stüdyo albümü bulunuyor. 1998 yılında çıkardıkları Mezzanine’ın ardından grup müzik kariyerlerini iki kişi olarak sürdürme kararı aldı. 2016 yılında yayımlanan “Ritual Spirit” EP’siyle düzen bozmaya devam eden ikili, bu yaz çıkacakları Avrupa turnesi kapsamında, 25 Haziran’da Zorlu PSM Ana Tiyatro’da ‘Sahne Üstü Ayakta’ konser düzeninde sevenleriyle buluşacak. Bu özel performansın açılışını ise Mercury Prize sahibi İskoç alternatif müzik grubu Young Fathers yapacak.

Trip hop müzik türünün yaşayan en efsanevi gruplarından biri olan Massive Attack’ın Mercedes-Benz sponsorluğunda 25 Haziran’da gerçekleşecek konserinin biletleri, 15 Mart’tan itibaren Zorlupsm.com, Biletix.com ve Zorlu PSM gişelerinde satışa çıkacak.

