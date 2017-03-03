BİST99.838-0,38EURO6,36-0,48USD5,74-0,66ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikMeat The Beetles müzikseverlerle buluşuyor
    03.03.2017 - 15:57 |

    Meat The Beetles müzikseverlerle buluşuyor

    Meat The Beetles, 5 Mart'ta KASEV yararına IF Performance Hall’da...

    Meat The Beetles müzikseverlerle buluşuyor

    Efsanevi Beatles şarkılarını canlı olarak yorumlayan Türkiye’nin tek Beatles tribute grubu olan ve Beatles hayranlarının ilgiyle takip ettiği Meat The Beatles grubu, Fenerbahçe Lions Kulübü’nün desteğiyle 5 Mart Pazar 21.00’da Ataşehir IF Performance Hall’da müzikseverlerle buluşacak.

    Konserin tüm gelirinin Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı’nın (KASEV) hayata geçirdiği Emekli Öğretmen Dinlenme ve Huzurevi projesine aktarılacağı bu muhteşem Rock’n Roll konserinin biletleri ise Ataşehir IF Performans’tan temin edilebilecek.

    IF Performance Hall Ataşehir/ 5 Mart Pazar/ Kapı Açılış: 19.00 / Performans : 21.00 /Bilet Fiyatı : 50 TL

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Elâzığ’da feci kaza!

    Elâzığ’da feci kaza!

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Sıradaki Haber