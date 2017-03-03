Meat The Beetles müzikseverlerle buluşuyor

Efsanevi Beatles şarkılarını canlı olarak yorumlayan Türkiye’nin tek Beatles tribute grubu olan ve Beatles hayranlarının ilgiyle takip ettiği Meat The Beatles grubu, Fenerbahçe Lions Kulübü’nün desteğiyle 5 Mart Pazar 21.00’da Ataşehir IF Performance Hall’da müzikseverlerle buluşacak.

Konserin tüm gelirinin Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı’nın (KASEV) hayata geçirdiği Emekli Öğretmen Dinlenme ve Huzurevi projesine aktarılacağı bu muhteşem Rock’n Roll konserinin biletleri ise Ataşehir IF Performans’tan temin edilebilecek.

IF Performance Hall Ataşehir/ 5 Mart Pazar/ Kapı Açılış: 19.00 / Performans : 21.00 /Bilet Fiyatı : 50 TL

