Medeniyetler Korosu'ndan müzik ziyafeti

Hatay; bütün dinleri, kültürleri bir arada yaşatan bir hoşgörü merkezi. Medeniyetler Korosu’nda ilahiler, şarkılar, türküler hep bir ağızdan söyleniyor. Sünni, Alevi, Hristiyan, Musevi... Kürtçe, Ermenice fark etmiyor. Amaçları, evrensel bir dil olan müzikle medeniyetler arası köprü kurmak. Kostümlerini moda tasarımcısı Bahar Korçan harbiye ipeğinden tasarlanmış.

Dinsel hoşgörü konusunda dünyada tek örnek olan 120 kişilik Medeniyetler Korosu Akdeniz Ülkeleri Mutfak Günleri etkilği kapsamında bir konser verecek. Farklı din, ırk, kültür ve inançların üyelerinin biraya geldiği koroda rahip, imam, doktor, öğretmen, kuyumcu, rahibe, eczacı gibi değişik meslek gurubundan kişiler yer alıyor. Evrensel bir dil olan müzik ile medeniyetler arasında bir köprü oluşturmayı amaçlayan koro, bugüne kadar Birleşmiş Milletler daimi büyükelçileri ve Avrupa Birliği Parlamentosu da olmak üzere ulusal ve uluslararası zeminlerde pek çok konser vermiş.

Medeniyetler Korosu’nun Başkanı ve şefi Yılmaz Özfırat ‘’Özelde Antakya’nın genelde Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Halen var olan birtakım güzellikleri herkesle paylaşıp onlara yeni bir ufuk açıp insanlığı doğruya ve güzelliğe çekip medeniyetler arasında köprü oluşturarak evrensel bir dil olan müzikle bir arada tutmayı hedefliyoruz. Çok çeşitli kültürel yapıların yüzyıllardan beri bir arada yaşamalarının ürünü karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamını haklı olarak bütün dünyaya örnek olarak gösteriyor ve bununla öğünüyoruz. Antakya hoşgörü kültürünü yaşam tarzı haline getirmiş ve bu ortamda devamlılığını sağlayabilen dünyadaki ender kentlerden biridir. Yani kısaca hoşgörünün başkentidir.’’ dedi.

Tarih: 04 Eylül Perşembe

Saat: 18.00-19.00

Yer: Meclis Kültür Salonu / Antakya