Meeting Of Allstars Grafiti Festivali ile coşkunun doruğuna ulaştılar!

X4’tune ve Met’in organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinliklerde, kaykaycılar ve BMX’ciler için özel rampalar kurulurken; Vans, Türkiye’de ilk defa düzenlenen BMX, Kaykay ve paten yarışmalarına adını vererek festival coşkusuna eşlik etti. Türkiye’nin ilk paten mini ramp yarışmasının yapıldığı organizasyonda, X4'tune kaykay takımı gelen ziyaretçilere gün boyu Vans ürünleri hediye etti.



Sokakları, renkleri ve yetenekleri ile sanat eseri haline getiren 60 Türk Grafiti sanatçısı ile 2 uluslararası grafiti sanatçısının katıldığı Grafiti Festivali’nde break dans gösterileri büyük ilgi çekerken gün boyunca kaykay, paten ve bisiklet gösterileri devam etti.



250.000’in üzerinde ziyaretçinin yanı sıra Türkiye ve Avrupa’dan katılan 60 grafitti sanatçısının hünerlerini sergilediği festivalde Dj Funky C ve Rap Sanatçısı Ramiz performansları ile festivale renk kattı. Türkiye’de ilk defa kapsamlı olarak düzenlenen Meeting Of Allstars Graffiti Fest’te 1000’in üzerinde Grafitici ve Ekstrem Sporcu Vans, X4’tune ve Met katkılarıyla bir araya gelerek eğlenceli dakikalara ev sahipliği yaptılar.



