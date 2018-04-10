Megastar Tarkan Vadiistanbulda!

Şehrin yıldızı ve yaşam merkezi Vadistanbul AVM, Türk pop müziğinin Megastar’ını ağırlıyor. Tarkan, 12 Mayıs’ta Vadistanbul’da festival alanında vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.



7 yıl aranın ardından çıkardığı “10” albümüyle sevenleriyle hasret gideren Megastar, 2018’in ilk İstanbul konserini Vadistanbul’da vermeye hazırlanıyor.



Tarkan’ı yaklaşık 10 bin seveninin izleyeceği konser 12 Mayıs Cumartesi saat 21:00’de başlayacak.

Vadistanbul AVM, yazı muhteşem bir konser ile karşılamak isteyen tüm misafirlerini bekliyor.

Tarkan konserinin biletlerine Biletix’ten, konserle ilgili detaylara ise www.vadistanbulavm.com web sitesinden ve AVM içerisindeki danışma masalarından ulaşılabilir.