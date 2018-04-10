BİST99.838-0,38 EURO6,36-0,51USD5,73-0,71ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikMegastar Tarkan Vadiistanbulda!
    10.04.2018 - 17:45 |

    Megastar Tarkan Vadiistanbulda!

    Şehrin yıldızı ve yaşam merkezi Vadistanbul AVM, Türk pop müziğinin Megastar’ını ağırlıyor. Tarkan, 12 Mayıs’ta Vadistanbul’da festival alanında vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.

    Megastar Tarkan Vadiistanbulda!

    Şehrin yıldızı ve yaşam merkezi Vadistanbul AVM, Türk pop müziğinin Megastar’ını ağırlıyor. Tarkan, 12 Mayıs’ta Vadistanbul’da festival alanında vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.


    7 yıl aranın ardından çıkardığı “10” albümüyle sevenleriyle hasret gideren Megastar, 2018’in ilk İstanbul konserini Vadistanbul’da vermeye hazırlanıyor.


    Tarkan’ı yaklaşık 10 bin seveninin izleyeceği konser 12 Mayıs Cumartesi saat 21:00’de başlayacak.
    Vadistanbul AVM, yazı muhteşem bir konser ile karşılamak isteyen tüm misafirlerini bekliyor.

    Tarkan konserinin biletlerine Biletix’ten, konserle ilgili detaylara ise www.vadistanbulavm.com web sitesinden ve AVM içerisindeki danışma masalarından ulaşılabilir.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Elâzığ’da feci kaza!

    Elâzığ’da feci kaza!

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Sıradaki Haber