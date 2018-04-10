10.04.2018 - 17:45 |
Megastar Tarkan Vadiistanbulda!
Şehrin yıldızı ve yaşam merkezi Vadistanbul AVM, Türk pop müziğinin Megastar’ını ağırlıyor. Tarkan, 12 Mayıs’ta Vadistanbul’da festival alanında vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.
Şehrin yıldızı ve yaşam merkezi Vadistanbul AVM, Türk pop müziğinin Megastar’ını ağırlıyor. Tarkan, 12 Mayıs’ta Vadistanbul’da festival alanında vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.
7 yıl aranın ardından çıkardığı “10” albümüyle sevenleriyle hasret gideren Megastar, 2018’in ilk İstanbul konserini Vadistanbul’da vermeye hazırlanıyor.
Tarkan’ı yaklaşık 10 bin seveninin izleyeceği konser 12 Mayıs Cumartesi saat 21:00’de başlayacak.
Vadistanbul AVM, yazı muhteşem bir konser ile karşılamak isteyen tüm misafirlerini bekliyor.
Tarkan konserinin biletlerine Biletix’ten, konserle ilgili detaylara ise www.vadistanbulavm.com web sitesinden ve AVM içerisindeki danışma masalarından ulaşılabilir.