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    HaberlerEtkinlikMehmet Erdem konseri iptal edildi
    18.02.2016 - 14:06 |

    Mehmet Erdem konseri iptal edildi

    Babylon’da bu akşam gerçekleşmesi planlanan Mehmet Erdem konseri, ülkemizde yaşanan üzücü olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

    Mehmet Erdem konseri iptal edildi

    Babylon'da bu akşam gerçekleşmesi planlanan Mehmet Erdem konseri için açıklama geldi.

    Mehmet Erdem konseri için alınan biletler yeni tarih için de geçerli olacak. Biletlerini iade etmek isteyenler Biletix’ten aldıkları biletleri Biletix gişelerine, Babylon gişesinden aldıkları biletleri Babylon gişesine iade edebilirler. Biletlerini bugün iade etmek isteyenler 23.00'a kadar Babylon gişesinden iade edebilir.

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