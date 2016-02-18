Mehmet Erdem konseri iptal edildi

Babylon'da bu akşam gerçekleşmesi planlanan Mehmet Erdem konseri için açıklama geldi.

Mehmet Erdem konseri için alınan biletler yeni tarih için de geçerli olacak. Biletlerini iade etmek isteyenler Biletix’ten aldıkları biletleri Biletix gişelerine, Babylon gişesinden aldıkları biletleri Babylon gişesine iade edebilirler. Biletlerini bugün iade etmek isteyenler 23.00'a kadar Babylon gişesinden iade edebilir.