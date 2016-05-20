Mehtap Meral bu akşam Bebek Kulis'te
Mehtap Meral, yeni albümü ‘Yana Yana’nın konserlerine başlıyor. Sanatçı 20 Mayıs Cuma Kulis Bebek ile 29 Mayıs Pazar akşamı Hayal Kahvesi Beyoğlu’nda sahneye çıkacak.
2047562Besteci, yorumcu ve şair Mehtap Meral beş yıl aradan sonra ‘Yana Yana’ isimli ikinci albümü ile müzikseverlerin karşısında.
Mehtap Meral, yeni albümünün ilk konserlerini 20 Mayıs Cuma Kulis Bebek ve 29 Mayıs Pazar günü, Beyoğlu'nun prestijli konser mekanı Hayal Kahvesi Beyoğlu'nda verecek. Meral, konserlerinde yeni albümünden parçaların yanı sıra sevilen şarkılara da yer verecek.
Ada Müzik’ten çıkan ‘Yana Yana’da tüm şarkılar sanatçının imzasını taşıyor, şarkıların aranjörü ise Cihan Sezer. Gökhan Palas’ın aynı ismi taşıyan çıkış parçasının klibine imza attığı ‘Yana Yana’ romantik şarkıları ile dinleyenleri etkiliyor.
İlk albümü ‘Aşk’ ile tango şarkılarını seslendiren Mehtap Meral, ‘Yana Yana’da yine romantik ve derin bir yolculuğa davet ediyor dinleyenlerini.