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    HaberlerEtkinlikMelis Danişmend'den 14 Şubat'a özel akustik performans
    10.02.2017 - 11:06 |

    Melis Danişmend'den 14 Şubat'a özel akustik performans

    Melis Danişmend, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel akustik performansıyla 60 m2 sahnesinde!

    Melis Danişmend'den 14 Şubat'a özel akustik performans

    Melis Danişmend: “Aradığını bulamayan, bulduğuna kavuşamayan, kavuşup da tutunamayanlar için bu konser” diyor ve herkesi 14 Şubat’ta 60m2’ye davet ediyor.

    Geçtiğimiz yaz 60m2’nin düzenlediği "Müzik Boğaz'dan Gelir" tekne konserlerinde hepimize unutulmaz bir gece yaşatan Melis Danişmend, Sevgililer Günü'ne özel akustik performansıyla 60 m2'de!

    Melis Danişmend, bu konseri şöyle tanımlıyor:

    “14 Şubat özel konserimiz aradığını bulamayan, bulduğuna kavuşamayan, kavuşup da tutunamayan tüm kırık-grip kalpli, gözü nemli arkadaşlarımız için. Akustik ve mırıl.”

    Konser Başlangıç Saati: 22:00
    Konser Bilet Ücreti: 40 TL

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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