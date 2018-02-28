Melis Sökmen Cloud 34'te

İstanbul’un en büyük oteli Hilton İstanbul Bomonti’de yer alan ve şehrin en popüler mekanlarından biri olarak öne çıkan Cloud 34, canlı müzik tutkunlarının favori adresi olmaya devam ediyor. Eşsiz panoramik İstanbul manzarasıyla, 34. kattan İstanbul’u selamlayan mekan, 3 Mart’ta başlayacak ve Mart-Nisan ayları boyunca her Cumartesi gecesi devam edecek “Melis Sökmen ile Akustik Caz” ile misafirlerine adeta bulutların üzerinde bir müzik ziyafeti yaşatacak. Türkiye’nin en güçlü pop caz vokallerinden Melis Sökmen, dünyanın en beğenilen Caz müzik eserlerini Cloud 34’ün sofistike atmosferinde, piyano performansı eşliğinde seslendirecek.

Sanat yaşamını birçok dilde seslendirdiği Caz, R&B, Latin, Soul, Blues gibi geniş müzik repertuvarı ile sürdüren Melis Sökmen, profesyonel müzik hayatına Grup Lokomotif ile başladı. İlk zamanlar çalışmalarına reklam jingleları ve Walt Disney Prodüksiyonlarının seslendirmeleri ile devam eden sanatçı, Altın Güvercin, Uluslararası Sopot Şarkı yarışması, Uluslararası İsveç Şarkı Yarışması ve Universal Talent Contest’ten pek çok ödül kazandı. Zamanla, kabarelerin, müzikallerin ve festivallerin aranan vokallerinden olmayı başaran Melis Sökmen, Caz dünyasında uluslararası kabul görmüş; Billy Paul, Tony Jones, Michael Brown, Billy Cobham, Tony Jones, Yvonne Sanchez ile aynı sahneyi paylaşmış usta bir isim.

Mart-Nisan ayları boyunca her Cumartesi gecesi, Hilton İstanbul Bomonti kalitesiyle birleşen Cloud 34’ün “Melis Sökmen ile Akustik Caz” performansı ile kulaklarınızın pasını silerken, bir yandan da Asya mutfağının önde gelen lezzetlerini deneyimleyebilir; enfes kokteylleri yudumlayabilirsiniz.

