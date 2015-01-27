27.01.2015 - 16:14 |
Melis Sökmen’den müzik dolu gece
Usta yorumcu her iki haftada bir NaN Şişhane büyük sahne alıyor.
Türkiye’nin önemli caz vokallerinden Melis Sökmen, üç kez gerçekleştirdiği ve her defasında yoğun ilgi gören NaN Şişhane performanslarına devam ediyor.
Pop, jazz, R&B, latin, soul, blues'un seçkin örneklerine repertuarında yer veren başarılı sanatçı, 29 Ocak Perşembe akşamı orkestrası ile birlikte yine NaN Şişhane müdavimleri için söyleyecek.
Bu eşsiz müzik dolu gecenin girişleri yine ücretsiz !