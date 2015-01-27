Melis Sökmen’den müzik dolu gece





Türkiye’nin önemli caz vokallerinden Melis Sökmen, üç kez gerçekleştirdiği ve her defasında yoğun ilgi gören NaN Şişhane performanslarına devam ediyor.



Pop, jazz, R&B, latin, soul, blues'un seçkin örneklerine repertuarında yer veren başarılı sanatçı, 29 Ocak Perşembe akşamı orkestrası ile birlikte yine NaN Şişhane müdavimleri için söyleyecek.



Bu eşsiz müzik dolu gecenin girişleri yine ücretsiz !