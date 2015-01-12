Melis Sökmen ve Orkestrası NaN Şişhane sahnesinde

Usta yorumcu bundan böyle her iki haftada bir NaN Şişhane'de sahne alacak.



Pop, jazz, R&B, latin, soul, blues'un seçkin örneklerine repertuarında yer veren başarılı sanatçı, üçüncü kez 15 Ocak Perşembe akşamı orkestrası ile birlikte NaN Şişhane müdavimleri için söyleyecek.



Bu eşsiz müzik dolu gecenin girişleri yine ücretsiz !



NaN Şişhane; Chilling, Dining, Dancing





Adres: Evliya Çelebi Mahallesi , Meşrutiyet Caddesi, No 102a Beyoğlu/İstanbul



Telefon: 0212 243 01 74 - 0531 573 03 04