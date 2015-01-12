12.01.2015 - 16:33 |
Melis Sökmen ve Orkestrası NaN Şişhane sahnesinde
Türkiye’nin önemli caz vokallerinden Melis Sökmen, iki kez gerçekleştirdiği ve her defasında yoğun ilgi gören NaN Şişhane performanslarını sürekli hale getiriyor.
Usta yorumcu bundan böyle her iki haftada bir NaN Şişhane'de sahne alacak.
Pop, jazz, R&B, latin, soul, blues'un seçkin örneklerine repertuarında yer veren başarılı sanatçı, üçüncü kez 15 Ocak Perşembe akşamı orkestrası ile birlikte NaN Şişhane müdavimleri için söyleyecek.
Bu eşsiz müzik dolu gecenin girişleri yine ücretsiz !
NaN Şişhane; Chilling, Dining, Dancing
Adres: Evliya Çelebi Mahallesi , Meşrutiyet Caddesi, No 102a Beyoğlu/İstanbul
Telefon: 0212 243 01 74 - 0531 573 03 04