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    HaberlerEtkinlikMelis Sökmen ve Orkestrası NaN Şişhane sahnesinde
    12.01.2015 - 16:33 |

    Melis Sökmen ve Orkestrası NaN Şişhane sahnesinde

    Türkiye’nin önemli caz vokallerinden Melis Sökmen, iki kez gerçekleştirdiği ve her defasında yoğun ilgi gören NaN Şişhane performanslarını sürekli hale getiriyor.

    Melis Sökmen ve Orkestrası NaN Şişhane sahnesinde

    Usta yorumcu bundan böyle her iki haftada bir NaN Şişhane'de sahne alacak.

    Pop, jazz, R&B, latin, soul, blues'un seçkin örneklerine repertuarında yer veren başarılı sanatçı, üçüncü kez 15 Ocak Perşembe akşamı orkestrası ile birlikte NaN Şişhane müdavimleri için söyleyecek.

    Bu eşsiz müzik dolu gecenin girişleri yine ücretsiz !

    NaN Şişhane; Chilling, Dining, Dancing


    Adres: Evliya Çelebi Mahallesi , Meşrutiyet Caddesi, No 102a Beyoğlu/İstanbul

    Telefon: 0212 243 01 74 - 0531 573 03 04

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