Hayat koşturmaca... Dertler-umutlar, işler-partiler, yorgunluk-dinçlik, mutluluk-keder, olumlu-olumsuz heyecanlar... Pozitif veya negatif, her durumda uyumak zor. Bazen çok yorgunluktan uykuya dalmak kolay olmuyor, bazen dinginlikten. Ama iyi bir uyku çekmek, dinç olarak güne başlamak için kritik bir nokta. Şimdi size hayatınıza sokabileceğiniz en iyi dinlenme yöntemini vereceğim.

Uyku öncesi kendine komut:

Öncelikle evrenden, Allah’tan, doğadaki enerjiden (her neye inanıyorsanız) izin isteyecek ve yardım talep edeceksiniz. Örneğin; Allah’ım vücudumu gevşetip, huzurlu bir uykuya dalmak için senden önce izin, sonra yardım istiyorum. Ardından kendinize; “Şimdi vücudumu gevşetecek ve gevşemem biter bitmez huzurlu bir uykuya dalacağım. Yarın şu (07:07 gibi herhangi bir saat verebilirsiniz) saatte mutlu-dinlenmiş-uykumu almış-dinç-huzurlu bir şekilde uyanacağım.”

Uyku öncesi gevşeme:

En rahat ettiğiniz pozisyonu alın. Ama bütün vücudunuzun yatağa değiyor olması önemli. Mesela bacağınız kırılmış şekilde, diziniz havada duramaz çünkü amacımız; bütün vücut hücrelerini rölantiye almak.

Sıralama şöyle;

Ayak parmak ucundan, ayak bileğinize kadar gevşediğinizi hissedin.

Ayak bileğinden, dizlere kadar,

Dizlerden kalçanıza kadar gevşeyin.

Kalçadan göbeğe,

Göbekten göğüse kadar gevşeyin.

Göğüsten boyuna geçmiyorsunuz!

El parmak uçlarınızdan bileğinize kadar gevşeyin.

Bilekten dirseğinize,

Dirseğinizden omuzlarınıza kadar gevşeyin.

Şimdi göğüs ve omuzları birleştirme vakti geldi. Boynunuzdan aşağısı zaten gevşemiş durumda. Artık hücrelerin dinlenme vakti başladı, tüm gün çok yorulmuşlardı, onlara mola...

Göğsünüzle, omuzlarınızı gevşetip, boyunda buluştuktan sonra boynunuzu da gevşetebilirsiniz.

Ardından çeneden başlayarak, kafa tasınızın en üstüne kadar gevşemenizi tamamlıyorsunuz. Yüzünüz, saç dipleriniz, kafanızın içi...

Tüm gevşemeleri sindire, sindire yapın. Vücudunuzun uykuya gönderdiğiniz bölümünü artık hareket ettirmeyin; gün boyu işlevleri için teşekkür edip, onları dinlenmeye aldınız.

Gevşemediğini hissettiğiniz bir yer olursa, gevşemeye baştan o bölgeden başlayın. Mesela göğsünüze kadar gevşediğinizi düşünüyorsunuz ama diziniz gevşemedi, sil baştan dize dönüyorsunuz, ayaklara inmeye gerek yok. Tüm saydığım sıralamayı uygulayarak, baştan vücudunuzu rahatlatıyor, hücrelerinizi uykuya gönderiyorsunuz. En nihayetinde de zihninize sıra geliyor...

Uykuya geçiş:

Bütün vücudunuz gevşediği an, uykuya dalış anıdır. Beyninize bu komutu verdiğiniz için artık derin bir uykudasınız. Ama eğer ki; gevşeme sırasında aklınız gevşeyen bölgenizde değil ise asla uykuya dalamazsınız. ‘Anda’, orada olmalısınız. İşinizde, eşinizde, ailenizde, eski sevgilinizde, evladınızda, ertesi günkü eğlencede, duruşmada, toplantıda olursanız bu iş olmaz. Anda kalmak en önemli kural. Düşünceleriniz her daim bir yerlere gidebilir. Farkına varın ve kendinizi engelleyin, gevşemeye geri dönün. En zor kısım bu ama bunun için de bir sistemim elbet var! Yine inancınıza göre bir cümleyi kendinize seçebilirsiniz. Söylediğiniz kelimelere odaklanacaksınız, sadece ne dediğinizi düşüneceksiniz ve vücut sıralamanızı aklınızdan geçireceksiniz. Eskiler “Kuzuları sayın.” derlerdi ya, öyle bir durum aslında, sadece beyninizde kuzu canlandırması yapmamanız, vücudunuza odaklanıp, kelimeleri görselsiz aklınızdan geçirebilmeniz için başka bir önerim olacak. “Kendimi seviyorum.” ya da “Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.” Veya benim kelimelerim: “Ya Men Hu Allah” Tüm vücut gevşemesi boyunca içinizden tekrar edin. Aklınız sadece bu kelimelerde olsun. Başınızı (kafa tasınızın tamamını) da gevşetmenizle... Çat, şalter indi, tebrikler uykudasınız.

Güne başlayış:

Söylediklerimi yılmadan, sırasıyla uyguladığınız sürece, günün birinde çalar saatsiz, istediğiniz saatte, dinç-mutlu-huzurlu-uykunuzu almış şekilde uyanacağınıza garanti veririm. Bazı kişiler bir haftada bu işi çözerken, bazılarında bir kaç ayı bulabilir ama bir gün mutlaka olacağına eminim ve olduğu gün, inanın çok büyük bir şaşkınlık, artı mutlulukla kalkacaksınız. Ve daha da önemlisi, bir kere başardıktan sonra her zaman yapabileceğinizi göreceksiniz ki; bu sizin vücudunuza söz geçirebildiğiniz kazancınız olacak. Şifa içimizde, bizde.

En Mahrem Hikâyeme Hazırlık: DOĞUM kitabımda daha ayrıntılı bir anlatımını bulabilirsiniz ve benim neden aylarca beceremediğimi, sonra bir ay içinde düzeni oturttuğumu göreceksiniz.

İpucu: Komutları sırasıyla uygulamak gerek. Ve yılmadan en az 21 gün boyunca ara vermeden denerseniz, başarıya ulaşmanız çok daha kolay olacak çünkü siz inanmasanız da beyniniz söylediklerinizi-uyguladıklarınızı kabul edip, vücudunuza yaptıracak.

Huzurlu uykular, mutlu günler efenim.

Not: Bana bu uykuya geçiş tekniğini öğreten kişi (kitapta da anlattığım gibi) Yılmaz (Şeker) Dede’m. Kendisi ‘meditasyon’ kelimesini kullanmazdı. Ona göre ‘güçten izin ve yardım alınarak, vücudun uykuya geçiş şekliydi.’ Günümüzde meditasyon adıyla yapıldığı için bu başlığı kullandım.

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