Adını sıkça duyduğumuz Yosun Maskesi yine çok yaygınlaşmaya başladı. Gratis ve Watsons'larda hazır maskelerini bulabilirsiniz. Peki yosun maskesinin nelere iyi geldiğini biliyor muyuz? Şimdi size bildiğim tüm faydalarını anlatacağım. :)

Öncelikle deniz yosunu içeriği bakımından kesinlikle kara yosunundan daha faydalıdır. Hücre yapılandırıcı özelliği ile hücreleri besleyerek yenilenmesine yardımcı olur. İçerdiği mineraller ile cildin bir çok ihtiyacına cevap verir. Uygulanan maskeler, genelde gece saatlerinde yapılması daha hızlı sonuç alınmasını sağlar.

Anti-aging özelliği vardır. İçerdiği E vitamini sayesinde cildin nem dengesini düzenler ve ilerleyen yaşlarda sarkma oluşumunu engeller. Aynı zamanda ergenlik dönemi kullanımında ciltteki sebumu dengelediği için aktif sivilce oluşumunun önüne geçer.

Çatlak ve selülit tedavilerinde harika sonuçlar elde ediliyor.

Her yaş grubuna uygundur.

Uygulama Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

- Maskeyi uygulamadan önce muhakkak cildinizin temizlenmiş olması gerekir.

- Yosun maskesinin hızlı kuruma özelliği olduğu için maskeyi cilt temizliğinden sonra hazırlamanız daha sağlıklı olur. Aksi halde maskeyi uygulamanız pek mümkün olmayacaktır.

- Maskeyi aşağıdan yukarıya doğru hareketlerle uyguladığınızda sıkılaştırıcı masaj etkisi yaratacaktır.

- Maskeyi uygulamadan önce peeling yapılması maskenin etkisini arttırır

- Göz ve dudak çevresi ince yapıya sahip olduğu için uygulanması sakıncalıdır.

- Artan maskeyi boyun ve ellerinizin üzerine uygulayabilirsiniz.

Yosun Maskesi Tarifi

- 1 Yemek kaşığı toz yosun

- 1 Tatlı kaşığı bal

- 1 Tatlı kaşığı aloe vera jeli

- Yoğunlaştıracak kadar su

Cildinizde kuruluk hissetmeye başladığınız anda, ılık su ile dairesel hareketlerle hafifçe ovarak yıkayınız.

Önemli: Cilt tiplerine göre çok yağlı bir cilde sahipseniz haftada bir, aşırı kuru bir cildiniz varsa 15 günde bir, karma bir cilt tipine sahipseniz 10 günde bir uygulayabilirsiniz.