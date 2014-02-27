Meltem Cumbul'un sesiyle Chopin'in aşkı!

Uzun yıllardan beri ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden Şevki Karayel, oyuncu Meltem Cumbul ile birlikte, klasik müzik dehalarından Chopin ile büyük çapta ünlenen ilk kadın yazar olarak bilinen George Sand'in inişli çıkışlı aşk öyküsünü, 6 Mart'ta Kadınlar Haftası kapsamında büyüleyici bir etkinlik ile sahnelere taşıyor.

Şevki Karayel, Romantik dönemin Polonyalı piyanisti ve bestecisi Chopin'in Mallorca Adası’nda Fransız ve feminist kadın yazar Sand ile birlikte geçirdiği yıllarda bestelediği "24 Prelüd"e piyanosuyla yeniden hayat verecek. Chopin'in ölümsüz aşkı ve ilham perisi George Sand’ın eserleri ise Meltem Cumbul tarafından okunacak.

Tarih: 06 Mart 2014, Perşembe

Saat: 19.30

Yer: İstanbul Kültür Üniversitesi, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi

Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy