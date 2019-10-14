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14.10.2019 - 15:44 |

Meme kanseri olan kadınlar da "anne" olabilir

Genç yaşta meme kanseri tanısı alan hasta sayısının giderek arttığına dikkat çeken Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Meryem Kürek Eken, “Bu hastaların tüp bebek tedavisi ile embriyo dondurularak ya da bekar hastalarda yumurta dondurularak anne olma şansları çok yüksektir.” dedi.

Meme kanseri olan kadınlar da "anne" olabilir

Meme kanseri olan kadınlar da anne olabilir

Genç yaşta görülen meme kanserleri ileri evrede teşhis ediliyor 

Doç. Dr. Meryem Kürek Eken,genç yaşta görülen meme kanserlerinin 40 yaş altı rutin tarama programı yapılmadığından ve genç hastalarda göğüste ele gelen kitle varlığında kanserden önce selim yapılar ön planda düşünüldüğünden çoğunlukla ileri evrede tanı konulduğunu söyledi. Genç hastalarda meme kanserinin yapısı itibari ile agresif seyirli olduğunu belirten Eken, “Genç hastalarda uygulanan tedavi rejimleri yumurtalık rezervlerine zarar vermekte ve meme kanseri tedavisi sonrasında çocuk sahibi olma oranını azaltmaktadır. ” dedi.

Tüp bebek tedavisi 

Kadınlarda en sık görülen kanser türünün ‘’meme kanseri’’ olduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Meryem Kürek Eken, bu hastalardan yüzde 1’inin 30 yaş altı ; yüzde 6.6’sının ise 40 yaş altında tanı aldığını söyledi. Eken, “Kanserlerin giderek genç yaşlarda görülmesi ve meme kanserinin kadınlarda görülen en sık kanser olması sebebi ile bu genç populasyonda doğurganlığın korunması çok önemlidir. Yapılan son çalışmalarda yüzde 50 meme kanseri olgusu ileride çocuk sahibi olmayı istemektedir. Bu nedenle; meme kanseri tanısı alan genç hastalar zaman kaybetmeden bir üreme sağlığı ve infertilite merkezine yönlendirilmelidir. Bu hastalar tanı aldıktan hemen sonra zaman kaybetmeden tüp bebek tedavisi ile yumurtalıkları uyarılarak maksimum sayıda yumurta eldesi ve bunun sonucunda embriyo eldesi sağlanarak embriyolar yada hasta evli değil ise yumurtalar dondurularak saklanmalıdır. Kanser tedavisi sonrası gebeliğin 2 yıl ertelenmesi önerilmektedir. “ dedi.

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