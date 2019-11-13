Meme ultrasonu neden önemlidir?

Meme kanserinde bebek emzirmek, bekar ya da evli olmak, çok çocuğa sahip olmak ya da çocuk olmaması kişiyi meme kanserine karşı korumaz.

Meme kanserinde temel etken genetik yatkınlıktır. Ancak genetik yatkınlığı olmayan insanlarda da meme kanseri görülebilir. Meme kanseri erkeklerde bile görülebilir. Bu nedenle erken tanı hayat kurtarır.

Memenin ultrason ile değerlendirmesi radyasyon içermeyen bir yöntem olduğu için oldukça önemlidir. Normal taramalar yıllık olarak memeyle ilgili sıkıntısı olmayan kişilere de yapılmalıdır.

Meme ultrasonu nedir?

Meme ultrasonu memenin incelenmesinde en sık başvurulan yöntemlerden biridir. Ultrason, bir prob aracılığıyla jel kullanılarak yapılır. Baskı ya da ağrı olmadan yapılan, jel aracılığıyla yapılan meme ultrasonunda ses dalgaları kullanılarak görüntüleme yapılır. Meme kanseri görülen kadınlarda bu kanserin teşhisinde mamografi ile birlikte çok güzel sonuçlar vermektedir. Bu nedenle meme kanserinin erken tanı ve teşhisinde meme ultrasonu büyük önem taşımaktadır.

Meme ultrasonu radyasyon içermemesi ve ağrısız olması nedeniyle çok tercih edilen bir kanser tarama yöntemidir. Ele gelen kitle bulunmayan ve 35 yaşından küçük bayanlarda meme ultrasonu mamografiden daha fazla tercih edilmektedir.

Meme ultrasonu nasıl yapılır?

Meme ultrasonu yaptıracak bayan hasta sırt üstü uzanır. Daha sonra meme dokusuna ultrason jeli sürülür. Bu jel ultrason cihazının görüntüyü net bir şekilde almasına yardımcı olur. Jel sürüldükten sonra ultrason probu meme dokusunun üzerinde yavaş yavaş gezdirilir. İşlem sırasında hasta herhangi bir ağrı duymaz. İşlem yaklaşık olarak 20 ila 30 dakika sürmektedir.

Meme ultrasonu kimlere yapılır?

Meme ultrasonu özellikle 35 yaş altındaki bayan hastalarda kanser taraması için tercih edilir. Erken yaşlarda mamografi tarama amaçlı olarak tercih edilmez. Genç bayanların meme ultrasonu ile taranması radyasyon riskini almamaları için gereklidir. Ayrıca meme ameliyatı olmuş olan hastaların ameliyat sonrasında incelenmesi, silikon takılmış olan hastaların işlem sonrası durumlarının tespiti amacıyla da meme ultrasonuna başvurulmaktadır.

Meme ultrasonu ne zaman yapılmalıdır?

Meme ultrasonu ele gelen kitlelerin görüntüsünün alınması, mamografi çekiminde elde edilen şüpheli görüntülerin ayrıntılı incelenmesi, mamografi ile tespit edilen lezyonun türünün tespit edilmesi, kanser tespit edildiğinde meme alınması ya da kısmi işlemler öncesinde, ameliyat sonrasında temizlenen bölgenin ve göğüs duvarının kontrollerinde, fibrokistik ve mamografide yoğun görülen meme dokularının ve lenf bezlerinin net şekilde izlenebilmesi ve memede ele gelmeyen lezyonların değerlendirilmesi için yapılır.

Meme ultrasonu sırasında memede tespit edilen lezyonların çevresindeki kanlanmanın durumunu tespit etmek için renkli doppler ultrason kullanılmaktadır. Lezyonun kanlanma durumu lezyonun kötü huylu ya da iyi huylu olup olmadığı ve teşhisinde önemli bir yer tutmaktadır. Tüm bu tetkiklere göre gerekli görülmesi halinde meme biyopsisi ilave edilebilir.

Dr. Rengin Türkgüler